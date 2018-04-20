20 апреля. Что было: Первая в СНГ операция/ Наше кино в Москве/ Удобрили Россию

Наши кардиохирурги первыми в СНГ применили новый метод лечения сердечной недостаточности . Название новой технологии – рентгенэндоваскулярная коррекция митрального клапана. Выговорить с первого раза этот термин пациентам будет очень непросто, зато ее применение значительно облегчит лечение. Раньше больному, у кого были расширены камеры сердца, плохо работал левый желудочек и не функционировал митральный клапан, делали открытую операцию на сердце.

Теперь же разрез не нужен. Доступ к сердцу осуществляется по бедренной вене. По новому методу прооперированы два пациента, -- сообщила заместитель директора РНПЦ «Кардиология» Елена Курлянская. У нас в стране потребность в подобных операциях довольно высокая и, к сожалению, стоить она будет дорого. Если же учитывать сокращение стоимости реабилитации больного при использовании новой технологии, то лечение обойдется дешевле.

Это, бесспорно, прорыв отечественной медицины. Но известно, что эта технология впервые была применена в Венесуэле 15 лет назад. Эх, вот бы раньше ее освоить! Ну, хоть теперь уже у белорусов появится надежда, что хирург обойдется без скальпеля.

Мы покажем свое кино

В Москве в Центральном доме кинематографистов торжественно открылись дни белорусского кино. Только прозвучала эта радостная весть, как сердце предательски ёкнуло: а что ж они там покажут?! Наша киностудия в понимании обывателя давно уже, от славных времен «Белых рос» перестала быть фабрикой национального кино. Народ уверен: директора меняются, изредка что-то выходит про войну, а в основном павильоны заняты россиянами. «Беларусьфильм» на услугах зарабатывает – это правда. Но правда и в том, что киностудия все же делает свое кино, и не только про войну. Да, мало, да, не всегда удачно, но работа идет. И московский показ тому скромное подтверждение. Открыла программу новая лента «Тум-Паби-Дум» Вячеслава Никифорова – о детях, вынужденных жить по законам взрослых.