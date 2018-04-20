20 апреля. Что было: Первая в СНГ операция/ Наше кино в Москве/ Удобрили Россию
Без ножа к сердцу
Наши кардиохирурги первыми в СНГ применили новый метод лечения сердечной недостаточности. Название новой технологии – рентгенэндоваскулярная коррекция митрального клапана. Выговорить с первого раза этот термин пациентам будет очень непросто, зато ее применение значительно облегчит лечение. Раньше больному, у кого были расширены камеры сердца, плохо работал левый желудочек и не функционировал митральный клапан, делали открытую операцию на сердце.
Теперь же разрез не нужен. Доступ к сердцу осуществляется по бедренной вене. По новому методу прооперированы два пациента, -- сообщила заместитель директора РНПЦ «Кардиология» Елена Курлянская. У нас в стране потребность в подобных операциях довольно высокая и, к сожалению, стоить она будет дорого. Если же учитывать сокращение стоимости реабилитации больного при использовании новой технологии, то лечение обойдется дешевле.
Это, бесспорно, прорыв отечественной медицины. Но известно, что эта технология впервые была применена в Венесуэле 15 лет назад. Эх, вот бы раньше ее освоить! Ну, хоть теперь уже у белорусов появится надежда, что хирург обойдется без скальпеля.
Мы покажем свое кино
В Москве в Центральном доме кинематографистов торжественно открылись дни белорусского кино. Только прозвучала эта радостная весть, как сердце предательски ёкнуло: а что ж они там покажут?! Наша киностудия в понимании обывателя давно уже, от славных времен «Белых рос» перестала быть фабрикой национального кино. Народ уверен: директора меняются, изредка что-то выходит про войну, а в основном павильоны заняты россиянами. «Беларусьфильм» на услугах зарабатывает – это правда. Но правда и в том, что киностудия все же делает свое кино, и не только про войну. Да, мало, да, не всегда удачно, но работа идет. И московский показ тому скромное подтверждение. Открыла программу новая лента «Тум-Паби-Дум» Вячеслава Никифорова – о детях, вынужденных жить по законам взрослых.
Зрители увидят «Правила геймера» о современных подростках. Действительно, как же мы без войны! В Москву привезли душевный такой фильм «Пес рыжий» о собаках-смертницах и сериал «Следы апостолов», сюжет которого уже до рези в глазах известен телезрителям всех белорусских каналов. На «закуску» организаторы почему-то предложили фильм с тяжелой судьбой «Мы, братья». О нем когда-то много спорили, больше ругали. Потом его вообще забыли, как и не было. И это вся фестивальная программа. Небогато, но ради укрепления духа патриотизма все же скажем: «Беларусьфильм» с трудом, но поднимается. Что до скромных цифр проката его продукции, то, как и во многом другом, мы не научились еще толком ни ценить свое, ни продавать.
Удобряли русское поле
На селе кипят весенние работы. Трактористы пашут. Полеводы сеют. Воры – воруют. Милиционеры Гомельщины накрыли преступную группу, которая систематически воровала удобрения. В «шайку» входили руководитель транспортной компании, фермер и местные чиновники, близкие к распределению удобрений по колхозам области. Удобрения, приобретаемые за бюджетные средства, эти деятели свозили партиями на свои секретные склады, а потом фурами раз в неделю отправляли груз в Россию. Там, естественно, расчет шел наличными. При обыске на складах изъято более 100 тонн удобрений, которые российские аграрии уже точно не получат.