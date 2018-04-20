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В Минске прошёл Республиканский молодёжный конфессиональный фестиваль «Время добра»

20 апреля 2018 19:33
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Новости Беларуси. 20 апреля на территории Минского храма-памятника в честь Всех святых заложили новую живописную аллею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске прошёл Республиканский молодёжный конфессиональный фестиваль «Время добра»-1

В рамках молодежного фестиваля «Время добра» руководители ведущих конфессий Беларуси и более ста волонтеров БРСМ посадили саженцы летних, осенних и зимних сортов яблонь. Также здесь развернулась импровизированная мастерская по изготовлению домиков для пернатых.

В Минске прошёл Республиканский молодёжный конфессиональный фестиваль «Время добра»-3

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Сегодня собрались мы в этом храме для того, чтобы вместе с молодыми людьми сделать что-то хорошее, доброе. Мы вместе, пусть даже для этих птичек, мы сделали какое-то гнездо, пусть даже мы посадили дерево, может быть мы и не вкусим плодов этого дерева, но придут другие люди, которые увидят это дерево. Наша задача начать делать доброе дело.

В Минске прошёл Республиканский молодёжный конфессиональный фестиваль «Время добра»-5

Артем Чертков, волонтер БРСМ:
Всегда с хорошим настроением ты приходишь, садишь деревья и всегда остается какая-то приятная усталость после таких мероприятий. Такие акции полезны и молодежи, и обычным людям. Так как эти акции приносят больше добра в нашу жизнь. А человек без добра – это не человек.

В Минске прошёл Республиканский молодёжный конфессиональный фестиваль «Время добра»-7

Волонтерское движение БРСМ «Доброе Сердце» – объединило по всей стране более тридцати тысяч молодых людей, которые помогли благоустроить уже около пятидесяти культовых объектов страны.

В Минске прошёл Республиканский молодёжный конфессиональный фестиваль «Время добра»-9

В Минске прошёл Республиканский молодёжный конфессиональный фестиваль «Время добра»-11

В Минске прошёл Республиканский молодёжный конфессиональный фестиваль «Время добра»-13

В Минске прошёл Республиканский молодёжный конфессиональный фестиваль «Время добра»-15

В Минске прошёл Республиканский молодёжный конфессиональный фестиваль «Время добра»-17

# общество # Фестиваль # Фотофакт # Митрополит Павел # Артем Чертков

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