«Он всё жюри привел в ужас, все плакали». Вячеслав Никифоров о том, как выбирали главного героя для «Тум-Паби-Дум»

О чем ваш фильм «Тум-Паби-Дум»?

Вячеслав Никифоров, заслуженный деятель искусств в БССР, кинорежиссёр, актёр и сценарист:

Хотел я вас развеселить, там много смешного. На фильме вы посмеетесь, а тут я скажу несколько серьезных вещей. Героем является детдомовский мальчик, десятилетний. Он решил сам пойти навстречу судьбе, дал объявление: «Молодой ребенок без вредных привычек ищет семью с целью устройства личной жизни». Мальчик очень одаренный, знает несколько языков, начитанный и в праве, и в медицине, и в Гражданском кодексе – всё знает, такой развитый. И это, я думаю, будет интересно, потому что мы своих детей, нам кажется, что мы знаем, а ведь есть много проблем. Любой ребенок, переживший какой-то шок и не только детдомовский, он становится в той или иной степени социопатом, а это означает обостренное чувство справедливости, адаптивность психологическая и изворотливость, интеллектуальный, обострённый ум, очень целенаправленно добивается цели. И взрослые, если получают неограниченную власть над людьми, могут идти по костям, как говорится. Вы увидите героев, в которых это всё есть. Он и увлекает, и смешит, и очень серьёзный. Лексика, нравственные стереотипы в нём, иногда герой видит, что взрослые не соответствуют этому. И попадает, куда мы все попадаем, в ситуацию нравственного выбора: так или так поступить.

Наш фильм вне возраста, ведь дети все осознанно или полуосознанно моделируют свою взрослую жизнь. Они хотят быть успешными, сильными, умными, много чего хотят. И вот они увидят этого героя, и мне кажется, что это будет жгучий интерес, потому что это не педагогически придуманный ребёнок, а такой, который может быть образцом. Фильм успешен, когда ты изобрел героя. Мы очень надеемся, что есть какая-то новизна и оригинальность в нашем герое.

Как вы нашли мальчика для этой роли?

Вячеслав Никифоров:

Нам повезло. Неожиданно увидели на украинском ток-шоу мальчика десяти лет, потом выяснилось, что ему 11 лет. Он всё жюри привел в ужас, все плакали. Он читал монолог из спектакля о детском доме. И такой умный, такой талантливый. Он на 90% был автором этой роли.

Большое интервью Вячеслава Никифорова – в видеоматериале.