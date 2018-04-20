Добраться на субботник без проблем: 20 апреля скорректирован график работы общественного транспорта

Новости Беларуси. Кстати, добраться на субботник можно будет без проблем. 20 апреля скорректирован график работы общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ряд маршрутов будут работать как в будний день. С 6 до 9 утра в расписании появятся автобусы номер 97 и 126, а также 48-ой, 57-ой и 67-ой троллейбусы и 9-ый трамвай. Узнать детальную информацию обо всех изменениях можно на сайте предприятия «Столичный транспорт и связь».