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Добраться на субботник без проблем: 20 апреля скорректирован график работы общественного транспорта

20 апреля 2018 19:41
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Новости Беларуси. Кстати, добраться на субботник можно будет без проблем. 20 апреля скорректирован график работы общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Добраться на субботник без проблем: 20 апреля скорректирован график работы общественного транспорта-1

Ряд маршрутов будут работать как в будний день. С 6 до 9 утра в расписании появятся автобусы номер 97 и 126, а также 48-ой, 57-ой и 67-ой троллейбусы и 9-ый трамвай. Узнать детальную информацию обо всех изменениях можно на сайте предприятия «Столичный транспорт и связь».

Добраться на субботник без проблем: 20 апреля скорректирован график работы общественного транспорта-3

Добраться на субботник без проблем: 20 апреля скорректирован график работы общественного транспорта-5

# общество # Субботники в Беларуси # Фотофакт

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