Редкие книги, шоу с элементами магии, игра в шашки и шахматы: как проходит «Библионочь» в Минске. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Сегодня в Минске в рамках ежегодной акции в поддержку чтения «Библионочь» тьму рассеют книги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые, старые, популярные и не очень. Акцию поддержали в сотнях стран. Ну а в Минске к ней присоединились несколько библиотек.



Виктория Ходосок, СТВ:

Фраза «Вы не подскажете, как пройти в библиотеку» – сегодня как никогда актуальна. На Беларусь спустилась «Библионочь». Акцию поддержали многие книгохранилища не только Минска, но и других городов. Главная библиотека страны для своих гостей открывает двери уже во второй раз. И хоть белорусский «алмаз» вряд ли когда-то пожалуется на количество посетителей. Но сейчас – здесь полный аншлаг. Кто-то пришел один, кто-то семьей и детьми, кто-то целой компанией.

Только раз в год Национальная библиотека разрешает устроить у себя вот такую «вечеринку». Программу хранители подготовили, сказать, что масштабную, ничего не сказать. Сразу задействованы 12 площадок. В библиотеке не должно быть тихо, по крайне мере, сегодня Здесь свои «правила» решили показать еще в самом начале программы. Артисты театра представили красочное шоу с элементами магии. Ведь тема праздника сегодня – «Параллели времени».

Елена Долгополова, первый заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси:

В 2017 году мы впервые провели «Библионочь». Учитывая интерес, который проявили горожан к этой акции, мы решили сделать ее традиционной. В 2017 году за те часы, когда работали площадки «Библионочи», библиотеку посетило более 5 тысяч человек. Это говорит о том, что те мероприятия, которые мы предлагаем, интересны минчанам. Мы решили продолжить.



Сегодня посетителям Национальной можно все: делить поле и выстраивать ходы – речь об игре в шашки и шахматы; танцевать, вязать, плести из бисера, рисовать, петь караоке. Самые заядлые стиляги могут посетить территорию советской эпохи – модный уголок – там есть бижутерия, одежда, женские аксессуары – все из прошлого века. Это можно даже примерить. На все – вход свободный.