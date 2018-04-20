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Бондарчук, Навка, Летучая. 10 самых ярких образов церемонии открытия ММКФ-2018

20 апреля 2018 10:05
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Новости России. 19 апреля в Москве открылся юбилейный 40-й Московский международный кинофестиваль.

Президент кинофестиваля Никита Михалков встречал многочисленных гостей смотра на красной ковровой дорожке. Гостями открытия стали режиссеры, актеры, певцы, продюсеры и другие деятели культуры.

Своими нарядами поклонников удивили Мария Кожевникова, Светлана Бондарчук, Ольга Зуева, Ирина Безрукова, Татьяна Навка, Елена Летучая, Сати Казанова.

Мы заглянули в социальные сети знаменитостей и собрали самые яркие образы прошедшей церемонии открытия ММКФ.

На открытии кинофестиваля в минушем году по красной дорожке прошли Орнелла Мути, Светлана Ходченкова, Екатерина Вилкова, Екатерина Климова, Кристина Орбакайте, Гоша Куценко, Александр Ревва. 

Instagram-обзор образов красной дорожки ММКФ-2017 (читать далее).

# Фотофакт # калейдоскоп # Кино # Сати Казанова # Светлана Бондарчук # Зара # Наталья Рудова # Ольга Кабо # Алика Смехова # Елена Летучая

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