Фильм «Тум Паби Дум» будет интересен и взрослым, и детям. Премьера кинокартины «Беларусфильма» состоялась в Минске

Это трогательная, одновременно грустная и смешная история о неординарном 10-летнем мальчике Сан Саныче. Он живет в детдоме, но решает изменить судьбу свою и своей подопечной. Продвинутый парень размещает в интернете объявление: «Молодой ребенок ищет семью с целью устройства личной жизни». В итоге мальчик вынужден играть по взрослым законам, что ставит его перед серьезным нравственным выбором.

Новости Беларуси. Лента с причудливым названием «Тум Паби Дум» вышла в широкий прокат 25 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Премьера «Беларусфильма» состоялась в Минске.

Вячеслав Никифоров, режиссер художественного фильма «Тум Паби Дум»: Мне кажется, что взрослым и будет интересно посмотреть, что же такое – наши дети. А детям будет интересно посмотреть то, что соответствует их затаенным мечтаниям – говорить со взрослыми на равных о вещах очень важных, а не только о детских.

Артем Венгерович, актер художественного фильма «Тум Паби Дум»:

Приколов было мало, но очень хорошая съемочная группа, очень приятные коллеги по цеху, можно так сказать, актеры, с которыми я работал, хорошие люди.

Ленту сняли всего за четыре месяца. Декорациями для фильма стал Радошковичский детский дом и столичные улицы. В актерском составе как белорусские кинозвезды, так и новички в индустрии. Одного из главных героев и вовсе отыскали в Одессе.