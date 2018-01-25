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Фильм «Тум Паби Дум» будет интересен и взрослым, и детям. Премьера кинокартины «Беларусфильма» состоялась в Минске

25 января 2018 16:17
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Новости Беларуси. Лента с причудливым названием «Тум Паби Дум» вышла в широкий прокат 25 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Премьера «Беларусфильма» состоялась в Минске.

Это трогательная, одновременно грустная и смешная история о неординарном 10-летнем мальчике Сан Саныче. Он живет в детдоме, но решает изменить судьбу свою и своей подопечной. Продвинутый парень размещает в интернете объявление: «Молодой ребенок ищет семью с целью устройства личной жизни». В итоге мальчик вынужден играть по взрослым законам, что ставит его перед серьезным нравственным выбором.

Фильм «Тум Паби Дум» будет интересен и взрослым, и детям. Премьера кинокартины «Беларусфильма» состоялась в Минске-1

Вячеслав Никифоров, режиссер художественного фильма «Тум Паби Дум»:
Мне кажется, что взрослым и будет интересно посмотреть, что же такое – наши дети. А детям будет интересно посмотреть то, что соответствует их затаенным мечтаниям – говорить со взрослыми на равных о вещах очень важных, а не только о детских.

Фильм «Тум Паби Дум» будет интересен и взрослым, и детям. Премьера кинокартины «Беларусфильма» состоялась в Минске-4

Артем Венгерович, актер художественного фильма «Тум Паби Дум»:
Приколов было мало, но очень хорошая съемочная группа, очень приятные коллеги по цеху, можно так сказать, актеры, с которыми я работал, хорошие люди.

Ленту сняли всего за четыре месяца. Декорациями для фильма стал Радошковичский детский дом и столичные улицы. В актерском составе как белорусские кинозвезды, так и новички в индустрии. Одного из главных героев и вовсе отыскали в Одессе.

# Культура # Фотофакт # Вячеслав Никифоров # Культура # Артем Венгерович

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