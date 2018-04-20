Прямой эфир

Без вскрытия и разрезов: белорусские медики первыми в СНГ провели уникальную операцию на сердце

20 апреля 2018 16:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусская кардиохирургия – одна из лучших в мире. Наши медики первыми в СНГ провели уникальную операцию на сердце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Без вскрытия и разрезов: белорусские медики первыми в СНГ провели уникальную операцию на сердце-1

Речь о новом методе коррекции митрального клапана. При этом хирургическое вмешательство минимально, а пациент возвращается к нормальной жизни уже через два дня. Не секрет, что сердечно-сосудистые болезни в мире – причина преждевременной смерти. Поэтому кардиохирургия – лакмусовая бумажка качества развития и оказания врачебной помощи в любой стране. Освоить инновационный метод отечественным специалистам помогают коллеги из Греции и Бельгии.

Без вскрытия и разрезов: белорусские медики первыми в СНГ провели уникальную операцию на сердце-3

Глядя на Елену, трудно поверить, что еще вчера женщина лежала на операционном столе. Проблемы с сердцем обнаружили восемь лет назад. Возможно, результат перенесенной пневмонии, но речь не о причинах. Дилатационная кардиомиопатия – заболевание тяжелое. Сердце увеличивается в размерах, появляется одышка.  

Без вскрытия и разрезов: белорусские медики первыми в СНГ провели уникальную операцию на сердце-5

Елена Хмыз, пациент РНПЦ «Кардиология»:
Хорошо чувствую себя, хочется встать, но пока жду, что скажет доктор. Дома ждет муж, двое детей. Все поддерживают.

Без вскрытия и разрезов: белорусские медики первыми в СНГ провели уникальную операцию на сердце-7

Митральный клапан находится между двумя камерами сердца. Он регулирует нормальный ток крови. Это у здорового человека. При сбое – створки перестают смыкаться, а кровь движется в обратном направлении. Нагрузка на и без того больное сердце нарастает.

Без вскрытия и разрезов: белорусские медики первыми в СНГ провели уникальную операцию на сердце-9

Такой эффект доктора называют «порочным кругом». Ранее функцию клапана можно было восстановить лишь путем больших и травматичных операций, сегодня в арсенале хирургов – малоинвазивные методы. Беларусь стала первой страной в СНГ, освоившей новый способ коррекции митрального клапана. 

Без вскрытия и разрезов: белорусские медики первыми в СНГ провели уникальную операцию на сердце-11

Олег Полонецкий, заведующий рентген-операционной РНПЦ «Кардиология»:
Доступ у нас осуществляется через функцию бедренной вены. Затем проводим наш инструмент в камеру сердца, в область клапана вводится специальная такая клипса размерам около семи миллиметров. Задача наша – под контролем рентгена, под контролем УЗИ поймать вот в эту клипсу створки митрального клапана и соединить их. 

Без вскрытия и разрезов: белорусские медики первыми в СНГ провели уникальную операцию на сердце-13

Лечить сердечную недостаточность с помощью эндоваскулярной технологии впервые попробовали шестнадцать лет назад. Инновационный метод уже  стал панацеей для более чем шестидесяти тысяч человек в разных точках мира. Длится операция около полутора часов. Хирургическое вмешательство при этом минимально.  К нормальной жизни пациент возвращается уже через два, максимум четыре дня.

Без вскрытия и разрезов: белорусские медики первыми в СНГ провели уникальную операцию на сердце-15

Без вскрытия и разрезов: белорусские медики первыми в СНГ провели уникальную операцию на сердце-17

Елена Курлянская, заместитель директора по терапевтической помощи РНПЦ «Кардиология»:
Эта операция эффективна в 90 % случаев. Нас больше всего волнует качество жизни пациентов, его трудоспособность. Мы, конечно, ожидаем, что у пациентов уйдут симптомы сердечной недостаточности, они не будут жаловаться на одышку.

Без вскрытия и разрезов: белорусские медики первыми в СНГ провели уникальную операцию на сердце-19

Без вскрытия и разрезов: белорусские медики первыми в СНГ провели уникальную операцию на сердце-21

К новой операции белорусские кардиологи готовились не один месяц. Были стажировки. Отрабатывали занятия на симуляторе. Освоить инновационный метод отечественным специалистам помогают коллеги из Греции и Бельгии. Первые операции наши хирурги выполняют под их присмотром. Затем будут работать самостоятельно.

Без вскрытия и разрезов: белорусские медики первыми в СНГ провели уникальную операцию на сердце-23

Власис Ниниос, глава отделения интервенционной кардиологии больницы Сент Лукас (Греция):
Беларусь стала первой русскоговорящей страной, где освоили данную технологию. Хочу сказать, что за свою практику я побывал во множестве медицинских центров Европы, и белорусский – на данный момент – могу назвать одним из лучших. Приятно удивлен уровнем подготовки ваших специалистов. Однозначно вернусь сюда снова. Следующие совместные операции у нас запланированы на май. Планируем прооперировать порядка четырех-пяти пациентов.

Без вскрытия и разрезов: белорусские медики первыми в СНГ провели уникальную операцию на сердце-25

Метод, признают медики, дорогостоящий, однако высокая цена оправдывает еще более высокий результат. В перспективе такие операции поставят на поток. Тем временем, Елена с замиранием сердца теперь говорит о предстоящих планах.

Без вскрытия и разрезов: белорусские медики первыми в СНГ провели уникальную операцию на сердце-27

Без вскрытия и разрезов: белорусские медики первыми в СНГ провели уникальную операцию на сердце-29

# общество # Медицина # Фотофакт # Елена Курлянская # Олег Полонецкий # Власис Ниниос # Елена Хмыз

Другие новости рубрики

Все новости
Особое внимание историко-культурным объектам и памятным местам: 21 апреля в Беларуси пройдёт республиканский субботник
20 апреля 2018 15:30

Особое внимание историко-культурным объектам и памятным местам: 21 апреля в Беларуси пройдёт республиканский субботник

21 апреля откроется мотосезон в Солигорске
20 апреля 2018 14:14

21 апреля откроется мотосезон в Солигорске

График отключения горячей воды в домах Минска в мае
20 апреля 2018 13:12

График отключения горячей воды в домах Минска в мае