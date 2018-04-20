Без вскрытия и разрезов: белорусские медики первыми в СНГ провели уникальную операцию на сердце

Новости Беларуси. Белорусская кардиохирургия – одна из лучших в мире. Наши медики первыми в СНГ провели уникальную операцию на сердце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь о новом методе коррекции митрального клапана. При этом хирургическое вмешательство минимально, а пациент возвращается к нормальной жизни уже через два дня. Не секрет, что сердечно-сосудистые болезни в мире – причина преждевременной смерти. Поэтому кардиохирургия – лакмусовая бумажка качества развития и оказания врачебной помощи в любой стране. Освоить инновационный метод отечественным специалистам помогают коллеги из Греции и Бельгии.

Глядя на Елену, трудно поверить, что еще вчера женщина лежала на операционном столе. Проблемы с сердцем обнаружили восемь лет назад. Возможно, результат перенесенной пневмонии, но речь не о причинах. Дилатационная кардиомиопатия – заболевание тяжелое. Сердце увеличивается в размерах, появляется одышка.

Елена Хмыз, пациент РНПЦ «Кардиология»:

Хорошо чувствую себя, хочется встать, но пока жду, что скажет доктор. Дома ждет муж, двое детей. Все поддерживают.

Митральный клапан находится между двумя камерами сердца. Он регулирует нормальный ток крови. Это у здорового человека. При сбое – створки перестают смыкаться, а кровь движется в обратном направлении. Нагрузка на и без того больное сердце нарастает.

Такой эффект доктора называют «порочным кругом». Ранее функцию клапана можно было восстановить лишь путем больших и травматичных операций, сегодня в арсенале хирургов – малоинвазивные методы. Беларусь стала первой страной в СНГ, освоившей новый способ коррекции митрального клапана.

Олег Полонецкий, заведующий рентген-операционной РНПЦ «Кардиология»:

Доступ у нас осуществляется через функцию бедренной вены. Затем проводим наш инструмент в камеру сердца, в область клапана вводится специальная такая клипса размерам около семи миллиметров. Задача наша – под контролем рентгена, под контролем УЗИ поймать вот в эту клипсу створки митрального клапана и соединить их.

Лечить сердечную недостаточность с помощью эндоваскулярной технологии впервые попробовали шестнадцать лет назад. Инновационный метод уже стал панацеей для более чем шестидесяти тысяч человек в разных точках мира. Длится операция около полутора часов. Хирургическое вмешательство при этом минимально. К нормальной жизни пациент возвращается уже через два, максимум четыре дня.

Елена Курлянская, заместитель директора по терапевтической помощи РНПЦ «Кардиология»:

Эта операция эффективна в 90 % случаев. Нас больше всего волнует качество жизни пациентов, его трудоспособность. Мы, конечно, ожидаем, что у пациентов уйдут симптомы сердечной недостаточности, они не будут жаловаться на одышку.

К новой операции белорусские кардиологи готовились не один месяц. Были стажировки. Отрабатывали занятия на симуляторе. Освоить инновационный метод отечественным специалистам помогают коллеги из Греции и Бельгии. Первые операции наши хирурги выполняют под их присмотром. Затем будут работать самостоятельно.

Власис Ниниос, глава отделения интервенционной кардиологии больницы Сент Лукас (Греция):

Беларусь стала первой русскоговорящей страной, где освоили данную технологию. Хочу сказать, что за свою практику я побывал во множестве медицинских центров Европы, и белорусский – на данный момент – могу назвать одним из лучших. Приятно удивлен уровнем подготовки ваших специалистов. Однозначно вернусь сюда снова. Следующие совместные операции у нас запланированы на май. Планируем прооперировать порядка четырех-пяти пациентов.