Уникальный метод коррекции митрального клапана освоили белорусские кардиохирурги

В СНГ мы стали первым, кто внедрил подобную инновацию. Лечить сердечную недостаточность доктора смогут с помощью современной эндоваскулярной технологии. Хирургическое вмешательство в данном случае минимально, к нормальной жизни пациент возвращается уже через два дня.

Освоить инновационный метод отечественным специалистам помогают коллеги из Греции и Бельгии. Первые операции наши хирурги выполнят под их руководством, затем будут работать самостоятельно.

Елена Курлянская, заместитель директора по терапевтической помощи РНПЦ «Кардиология»: Эта операция эффективна в 90 % случаев. Поэтому мы, конечно, ожидаем, что у пациентов пройдут симптомы сердечной недостаточности, они не будут жаловаться на одышку.

Власис Ниниос, глава отделения интервенционной кардиологии больницы Сент-Лукас (Греция):

В Греции такую операцию проводят семь центров. Беларусь стала первой русскоговорящей страной, где освоили данную технологию. Хочу сказать, что за свою практику я побывал во множестве медицинских центров Европы, и белорусский – на данный момент – могу назвать одним из самых лучших. Приятно удивлен уровнем подготовки ваших специалистов. Однозначно вернусь сюда снова. Следующие совместные операции у нас запланированы на май. Планируем прооперировать порядка четырех-пяти пациентов.

Инновационный метод уже стал панацеей для более чем 60 тысяч человек. К этому способу коррекции митрального клапана чаще всего прибегают в европейских государствах. В мировых лидерах – Германия.