140 стран и регионов, 20 тысяч гостей: каких договорённостей достигли на ПМЭФ? Собрали главное
Пока одни мировые объединения набирают силу, другие ее теряют. Это мы про «Большую семерку», лидеры которой на неделе собрались в Канаде. Даже оделись в цвет. Но в любом случае только цветотерапией ситуацию не исправишь. Мало того, что в политике согласия нет – встреча завершилась без итогового заявления, а камнем преткновения стала Украина, так и финансы хромают.
Согласно прогнозам МВФ, опубликованным еще в конце 2024 года, ближайшие 5 лет мировая экономика будет больше полагаться на страны БРИКС, чем на G7. ВВП последних по паритету покупательной способности постоянно снижается. Так что понятно, кто ведет в счете.
А на неделе представители Глобального Юга встретились на Петербургском экономическом форуме, где еще раз сверили часы и направления движения, в том числе своих финансовых потоков, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. В северную столицу России отправилась и делегация из Беларуси.
Ольга Масловская узнала, какие перспективы форум открыл для нашей страны.
Прабаво Субианто, президент Индонезии:
Тысяча друзей – мало, один враг – много.
Философия нового мироустройства – в одном предложении. Экономический форум в Санкт-Петербурге за без малого три десятилетия стал площадкой для поиска новой модели, где интересы каждого значимы, а сотрудничество строится не с позиции силы, а взаимного уважения. Такие принципы в основе БРИКС – объединения, которое появилось на полях Форума и которое удивляет старый мир успешным развитием.
Ольга Масловская, корреспондент:
Форум в Петербурге – ключевое событие в экономическом календаре не только России. Здесь собираются эксперты и бизнесмены, политики и чиновники, от решений и действий которых зависит развитие и будущее мировой экономики.
140 стран и регионов, 20 тысяч гостей. В программе форума – свыше 150 мероприятий. Дискуссии, панельные сессии, переговоры и подписания идут параллельно на разных локациях.
Матиок Сантино Акуэй, заместитель министра горнодобывающей промышленности Республики Южный Судан:
Наша страна заинтересована в развитии сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии. Наша делегация здесь намерена обсудить глобальные преобразования и переход от ископаемого топлива к альтернативным. Также мы приехали сюда, чтобы сотрудничать с нашими коллегами для запуска таких проектов, как цифровая трансформация.
В распоряжении участников – конгрессно-выставочный центр в 40 тысяч квадратов. Почти Дворцовая площадь! Что ни павильон, то произведение искусства. Каждый регион России старается максимально широко представить инвестиционный потенциал. О многом в Беларуси знают. Поэтому наша делегация приехала в Петербург с вполне конкретными предложениями.
На Петербургском форуме подписали соглашение о расширении сотрудничества между Гомельской и Омской областями.
Подписи губернаторов Гомельской и Омской областей – под соглашением о расширении сотрудничества. Дружить регионами – самый эффективный путь кооперации усилий. Особенно, когда приходится противостоять санкционному давлению и создавать импортозамещающий продукт.
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