140 стран и регионов, 20 тысяч гостей: каких договорённостей достигли на ПМЭФ? Собрали главное

Пока одни мировые объединения набирают силу, другие ее теряют. Это мы про «Большую семерку», лидеры которой на неделе собрались в Канаде. Даже оделись в цвет. Но в любом случае только цветотерапией ситуацию не исправишь. Мало того, что в политике согласия нет – встреча завершилась без итогового заявления, а камнем преткновения стала Украина, так и финансы хромают.

Согласно прогнозам МВФ, опубликованным еще в конце 2024 года, ближайшие 5 лет мировая экономика будет больше полагаться на страны БРИКС, чем на G7. ВВП последних по паритету покупательной способности постоянно снижается. Так что понятно, кто ведет в счете.

А на неделе представители Глобального Юга встретились на Петербургском экономическом форуме, где еще раз сверили часы и направления движения, в том числе своих финансовых потоков, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. В северную столицу России отправилась и делегация из Беларуси.