В Мичигане мужчина поджёг церковь и открыл огонь по прихожанам

Трагическое происшествие в США. В штате Мичиган мужчина расстрелял прихожан мормонской церкви, а затем поджег здание. Жертвами нападения стали четыре человека, еще 8 получили ранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По рассказам очевидцев, злоумышленник протаранил двери храма на автомобиле, затем вышел из него и открыл беспорядочную стрельбу по всем, кто там находился. Когда на место происшествия прибыли наряды полиции, преступник открыл по ним огонь и был убит в завязавшейся перестрелке. К расследованию происшествия подключилось ФБР. Следователям удалось установить личность нападавшего – это 40-летний житель соседнего города, однако мотивы его действий пока неизвестны.