ЦИК Молдовы сообщил о победе правящей партии президента Санду

Правящая проевропейская партия президента Молдовы «Действие и солидарность» побеждает на парламентских выборах. Об этом сообщил ЦИК страны после подсчета 100 % бюллетеней, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее поддержала почти половина избирателей, а именно 49,9 %. У оппозиционного «Патриотического блока» под руководством Игоря Додона, куда входят «Партия социалистов», «Партия коммунистов», партии «Будущее Молдовы» и «Сердце Молдовы» – около 24,5 % голосов. По результатам выборов будет сформирован новый 101-местный парламент, после чего президент Молдовы назначит нового премьер-министра. Однако лидер оппозиционного блока Игорь Додон заявил, что выиграла оппозиция и призвал своих сторонников выйти на митинг у здания парламента.

Я голосовала за перемены. У нас много воров, которые нас грабили, отнимали у нас последнее, вынуждали наших детей уезжать за границу, потому что здесь была катастрофа. Зарплаты не выплачивали вовремя, пенсии тоже. Над нами просто издевались.

Я пришел голосовать за мир, за то, чтобы все было хорошо, чтобы люди могли продолжать спать спокойно и без страха.

Сама избирательная кампания проходила на фоне множества скандалов и взаимных обвинений власти и оппозиции в готовящихся фальсификация. Незадолго до дня голосования полиция провела сотни рейдов. Были задержаны десятки людей, которых обвинили в том, что они проходили подготовку к организации массовых беспорядков. Были зафиксированы многочисленные нарушения.

Так, в Приднестровье работало недостаточно участков, часть из них в последний момент перенесли, а в день выборов власти перекрывали мост между Молдовой и Приднестровьем из-за якобы сообщений о минировании.