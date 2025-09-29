Мощнейшая за три месяца вспышка класса M6.4 зафиксирована на Солнце

На Солнце зафиксирована мощная вспышка класса M6.4 – крупнейшая с июня. Об этом пишет РИА Новости.

Она возникла около полудня на восточной окраине звезды, пик ее активности пришелся на 11:43 по московскому времени.



Эта вспышка стала частью общего повышения солнечной активности, которое началось в пятницу. В течение субботы было зарегистрировано 19 вспышек, в том числе три вспышки М-класса. Активность снизилась утром, но новая вспышка подтвердила предположение об истощении энергии.

Вспышки на Солнце вызывают магнитные бури, которые могут нарушить работу энергосетей, связи и навигации, а также влияют на миграцию животных.

В эти периоды в более широких регионах можно наблюдать северное сияние. Влияние же магнитных бурь на здоровье человека остается неясным.

Фото: pixabay