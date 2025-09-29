Во время боя в Малых Щербаках Запорожской области 9 мая 2025 года украинские спецназовцы, среди которых был и иностранный наемник, попытались атаковать российские позиции. Об этом пишет РИА Новости.

По свидетельству бойца с позывным «Увар», американца ранили, но его сослуживцы бросили его на поле боя.

Российские военнослужащие предложили ему сдаться, но вмешательство артиллерии и ударных дронов помешало сближению. Из-за интенсивного обстрела российские бойцы были вынуждены отступить, оставив раненого.

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