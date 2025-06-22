В Бресте прошла международная мемориально-аналитическая конференция

Весь день в легендарной цитадели проходят мероприятия. О значимости обороны крепости, ее роли в истории Великой Отечественной войны, сохранении исторической памяти говорили во время Международной мемориально-аналитической конференции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отдельная тема – современные вызовы и угрозы. Сегодня важно, опираясь на историческую память, сделать правильные выводы и проанализировать современное состояние дел, подчеркнул госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев. Историки, ветераны, представители молодежных организаций и общественности делились своими воспоминаниями и впечатлениями.

Александр Казаков, общественный деятель: Я прочитал с детства огромное количество книг про Брестскую крепость, про оборону Брестской крепости видел все фильмы. Но это ничего не стоит перед тем, чтобы пройти здесь своими ногами. Я читал 25 страниц, как защитники крепости пытались пробиться к воде, да и памятник у всех перед глазами граждан. Но я никогда не думал, что это находится на расстоянии вытянутой руки. И вот это пространство невозможно пройти. То есть это совершенно другое впечатление.

Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:

В книге, над которой трудились ученые и специалисты, издатели России и Беларуси, в том числе и ученые Института истории национального архива Республики Беларусь, показан начальный этап Великой Отечественной войны. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим и вторую книгу, которая показывает весь путь к Победе. Мы должны показывать героизм, мы должны гордиться Великой Победой советского народа.

Цель литературно-издательского проекта – поддержка и публикация фундаментальных исследований, освещающих ключевые страницы исторического пути Союзного государства, а также донесение достоверных материалов о Великой Отечественной войне для читателей.