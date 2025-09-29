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Дуров: Франция просила Telegram помочь с цензурой Telegram-каналов Молдовы

29 сентября 2025 07:53
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Дуров: Франция просила Telegram помочь с цензурой Telegram-каналов Молдовы-0

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что перед выборами французские спецслужбы просили его удалить ряд молдавских Telegram-каналов, но команда отказалась, ссылаясь на принципы свободы слова. Об этом пишет ТАСС.

По словам Дурова, сначала были удалены только те каналы, которые нарушили правила платформы. В обмен посредник предложил помощь спецслужб в судебном разбирательстве, что Дуров посчитал неприемлемым. Позже был предоставлен второй список каналов, которые соблюдали правила, но высказывали неугодные властям политические взгляды. При этом Дуров подчеркнул, что продолжит противодействовать попыткам цензуры.

Фото: pixabay

# Международная политика # Павел Дуров

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