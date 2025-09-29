Дуров: Франция просила Telegram помочь с цензурой Telegram-каналов Молдовы

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что перед выборами французские спецслужбы просили его удалить ряд молдавских Telegram-каналов, но команда отказалась, ссылаясь на принципы свободы слова. Об этом пишет ТАСС.

По словам Дурова, сначала были удалены только те каналы, которые нарушили правила платформы. В обмен посредник предложил помощь спецслужб в судебном разбирательстве, что Дуров посчитал неприемлемым. Позже был предоставлен второй список каналов, которые соблюдали правила, но высказывали неугодные властям политические взгляды. При этом Дуров подчеркнул, что продолжит противодействовать попыткам цензуры.

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