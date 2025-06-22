В Беларуси готовятся к проведению Евразийского экономического форума и саммита ЕАЭС

Обострение в военном плане безусловно не проходит незамеченным для экономики. Еще раньше Иран заявлял, что в случае обострения может закрыть Ормузский пролив, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Эти намерения подтвердил и сегодня, и это безусловно скажется на ценах на нефть. По мнению некоторых аналитиков, стоимость черного золота может подскочить – по самым скромным оценкам – до 130 долларов за баррель.
Через Ормузский пролив проходит до 20 % мировой нефти и более 30 % сжиженного природного газа. Иран уже продемонстрировал, что может подавлять в проливе навигацию GPS, чтобы мешать проходу западных танкеров. В свою очередь, полное закрытие этого морского пути будет означать скачок цен на нефть, энергетический кризис в ЕС и инфляцию доллара. Но будет иметь и определенные негативные последствия для экономики самого Ирана.
Но эта ситуация наглядно показывает, что мы живем во времена, когда мировая логистика может измениться буквально за день. Беларусь испытала это на себе, когда закрылись западные границы, причем не только сухопутные. Но мы успешно перестроились. И, пожалуй, что даже важнее – научились по-другому мыслить и видеть возможности, в том числе транзитные, там, куда раньше и не заглядывали.
Учитывая ситуацию в мире и личный опыт, Беларусь вынесла логистические вопросы в топ-задач во время председательства в ЕАЭС. Среди основных направлений нашей работы – также укрепление продбезопасности, защита внутреннего рынка, цифровая трансформация.
Буквально в середине следующей неделе в Минске эти и другие вопросы обсудят участники Евразийского экономического форума и Высшего Евразийского экономического совета. Подготовку к этим событиям на неделе обсудили во Дворце Независимости.
Повестка и форума, и Высшего Совета должна быть предметной и проработанной. Как отметил Александр Лукашенко, по каждому направлению и документу, который примут или рассмотрят на переговорах, нужна отдача и реальный эффект. Напомним, договор о создании ЕАЭС подписали 10 лет назад. За это время союз набрал силу. В частности, совокупный ВВП вырос на 64 %, а объем взаимной торговли увеличился вдвое.