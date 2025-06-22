Взаимодействие с молодёжью Китая и Бразилии и «Поезд Памяти» – пообщались с Александром Лукьяновым

Почему проект «Поезд Памяти» – это мост между прошлым и будущим? И какие новшества участников ждут в 2025 году? Обсудим с гостем программы «Сенат» на СТВ членом Совета Республики, первым секретарем Центрального комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» Александром Лукьяновым. Что Бразилии интересно в Беларуси?

Виолетта Шаблинская, СТВ:

Вы участвовали в работе 11-го Саммита молодежного сотрудничества стран БРИКС. Как прошел форум и с какими предложениями выступила белорусская делегация? Александр Лукьянов, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Площадка бразильская 11-го саммита БРИКС объединила представителей более чем из 12 стран. Это участники, которые составляли порядка 160 делегатов от различных государств. И хочется отметить, что в атмосферу дружбы, атмосферу будущего, в которой проходил 11-й саммит, конечно, была вписана и наша делегация из Республики Беларусь. Благодаря тем дипломатическим усилиям руководства нашей страны, тем межпарламентским контактам, которые за годы формировались. Хочется отметить, что действительно с нашей страной считаются на международной арене, учитывают наш опыт, в том числе учитывают мнение при выработке стратегических документов. Так, в рамках работы 11-го саммита БРИКС белорусская делегация выстраивала взаимодействие и сотрудничество по двум ключевым линиям. Прежде всего отдельный акцент был сделан на межпарламентское сотрудничество. У нас состоялась двухсторонняя встреча с заместителем председателя комиссии по международным делам Федерального Сената Национального Конгресса Кристиной Терезой, которая отметила важность выстраивания двухстороннего межпарламентского сотрудничества. А, являясь экс-министром сельского хозяйства, подчеркнула приоритеты, связанные с обменом опытом. Бразилия является одной из самых крупных на континенте Южной Америки сельскохозяйственных стран, с развитым АПК, у которого есть очень интересный опыт. И который, конечно, интересует опыт нашей страны.

Александр Лукьянов:

Помимо этого, важнейшей, конечно, линией являлось непосредственно участие в работе самого 11-го саммита. Вырабатывалась повестка будущего, и один из слоганов, который был транслирован в рамках 11-го саммита, – это формирование новых компетенций, работа в условиях развития искусственного интеллекта, развитие молодежного международного диалога. Делегация из Республики Беларусь провела 12 двухсторонних встреч, а также две встречи с членами Конгресса Бразилии, а также с парламентом Бразилии. Многие наши зарубежные партнеры высказывают желание посетить и встретиться не только с молодежью, пообщаться и с руководством нашей страны, потому что это уникальный опыт. Беларусь многие называют действительно островком мира и стабильности. И это не только нарратив белорусской пропаганды, как говорят наши оппоненты. Это действительно объективная реальность. Также хочется отметить, что в рамках двухсторонних встреч достигнуты конкретные договоренности. Мы впервые оказались в Бразилии. Это первые опыты для Белорусского республиканского союза молодежи. И практически на протяжении недели шли активные консультации, в ходе которых мы вышли на подписание соглашения о сотрудничестве с Советом по делам молодежи Бразилии. Бразильцы достаточно искренни в своих отношениях, точно так, как и белорусы. И мы рады тому, что у нас появилось первое соглашение на территории Южного континента. Особенно рады тому, что этой страной оказалась Бразилия. Подняли вопрос молодежного сотрудничества с Китаем

Виолетта Шаблинская:

На прошлой неделе прошло заседание Комитета высокого уровня сотрудничества между парламентариями Беларуси и Китая. А какие вопросы сейчас актуальны в молодежной повестке в отношениях двух стран? Александр Лукьянов:

Впервые в повестку Комитета высокого уровня по взаимодействию законодательных органов Китайской Народной Республики и Республики Беларусь был включен вопрос и по углублению молодежного взаимодействия между нашими странами. А общественный диалог, который уже выстроен и который послужил важной поддержкой на пути вступления и нашей молодежи, и Белорусского республиканского союза молодежи в Молодежный совет ШОС, – это как раз таки одно из практических достижений этого сотрудничества. Именно на полях Молодежного совета мы впервые познакомились с нашими коллегами и партнерами Всекитайской федерации молодежи. И во время проведения Комитета высокого уровня на прошлой неделе третий вопрос повестки как раз таки был посвящен о тех точках роста, которые могли бы нашу молодежь действительно сблизить и помочь в вопросах сотрудничества. Мы пригласили наших коллег для посещения Минска, чтобы рассказать о практиках работы молодежных парламентских структур, которые позволяют сегодня действительно готовить молодых будущих управленцев. Посмотрите, как много наших молодых людей обучается в Китае. Как много ребят из Китая приезжает в Беларусь. У нас уже сформирован надежный запрос среди молодежи для того, чтобы наши отношения приобретали новый качественный уровень. Виолетта Шаблинская:

Проект «Поезд Памяти» уже в четвертый раз объединит поколения, и в этом году примут участие представители всех 15 стран бывшего Советского Союза. На ваш взгляд, почему этот проект можно назвать истинным мостом между прошлым и будущим? И чем уникален проект этого года? «Поезд Памяти» – мост между прошлым и будущим?