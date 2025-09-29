Впервые в Беларуси! Как проходит международная промышленная выставка «ИННОПРОМ»

Сегодня, 29 сентября, в Минске начинает работу крупнейшая площадка для демонстрации новейших технологий и обсуждения перспектив межрегионального сотрудничества. Ведущие отечественные промышленные компании и ЕАЭС, СНГ и стран-партнеров интеграционных объединений встречает международная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На выставке работает и съемочная группа СТВ.

Алеся Иванова, корреспондент:

Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ» впервые стартовала в белорусской столице. Позади месяцы подготовки, начиная от выбора площадки и привлечения участников до создания обширной деловой программы и монтажа павильонов – и вот Минский международный выставочный центр сегодня официально распахнул двери для посетителей. На протяжении нескольких дней именно эта площадка станет центральным местом для промышленного партнерства и межрегионального сотрудничества в области промышленных инноваций не только Союзного государства, но и всего ЕАЭС.

Новейшие разработки в области машиностроения, производственных и цифровых технологий, кибербезопасности и искусственного интеллекта презентовали свыше 500 компаний. Масштабная экспозиция развернулась на площади в 20 тысяч квадратов. Свои производственные новинки демонстрируют промышленные флагманы Беларуси, большое представительство и российских партнеров – порядка 300 компаний из 23 регионов. На стендах – высокотехнологичные решения от нефтегазовой отрасли и информационных технологий до атомной энергетики и робототехники. Автопилот по управлению сельскохозяйственной техникой покажут на выставке «ИННОПРОМ. Беларусь».

Николай Лакотко, заместитель главного конструктора по грузовой технике Минского автомобильного завода:

Мы хотим продемонстрировать, во-первых, наши последние достижения. Мы хотим показать, что у нас достаточно высокий уровень по разработке техники, по изготовлению техники. Мы ищем и новых партнеров. Мы хотим, чтобы договоренности, которые тут будут подписаны, стали новой отправной точкой к разработке новых концепций, новых идей, которые мы успешно будем внедрять в наше производство.

Масштабно представлены и зарубежные гости. Свои промышленные достижения презентовали на национальных экспозициях более 30 иностранных компаний из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Всего на «ИННОПРОМ» прибыли гости из 24 стран мира. Широкая география участников подтверждает важность форума для развития промышленного и технологического сотрудничества в Евразийском регионе.

Максим Афонин, генеральный директор предприятия «Лабораторика» (Россия):

Я считаю, что выставка «ИННОПРОМ» – это прежде всего возможность коммуникаций и уверенности в завтрашнем дне для тех людей, которые могут прийти посмотреть на те достижения, те образцы передовые.