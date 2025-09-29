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Впервые в Беларуси! Как проходит международная промышленная выставка «ИННОПРОМ»

29 сентября 2025 07:56
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Сегодня, 29 сентября, в Минске начинает работу крупнейшая площадка для демонстрации новейших технологий и обсуждения перспектив межрегионального сотрудничества. Ведущие отечественные промышленные компании и ЕАЭС, СНГ и стран-партнеров интеграционных объединений встречает международная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На выставке работает и съемочная группа СТВ. 

Впервые в Беларуси! Как проходит международная промышленная выставка «ИННОПРОМ»-2

Алеся Иванова, корреспондент:
Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ» впервые стартовала в белорусской столице. Позади месяцы подготовки, начиная от выбора площадки и привлечения участников до создания обширной деловой программы и монтажа павильонов – и вот Минский международный выставочный центр сегодня официально распахнул двери для посетителей. На протяжении нескольких дней именно эта площадка станет центральным местом для промышленного партнерства и межрегионального сотрудничества в области промышленных инноваций не только Союзного государства, но и всего ЕАЭС.

Впервые в Беларуси! Как проходит международная промышленная выставка «ИННОПРОМ»-4

Новейшие разработки в области машиностроения, производственных и цифровых технологий, кибербезопасности и искусственного интеллекта презентовали свыше 500 компаний. Масштабная экспозиция развернулась на площади в 20 тысяч квадратов. Свои производственные новинки демонстрируют промышленные флагманы Беларуси, большое представительство и российских партнеров – порядка 300 компаний из 23 регионов. На стендах – высокотехнологичные решения от нефтегазовой отрасли и информационных технологий до атомной энергетики и робототехники.

Автопилот по управлению сельскохозяйственной техникой покажут на выставке «ИННОПРОМ. Беларусь».

Впервые в Беларуси! Как проходит международная промышленная выставка «ИННОПРОМ»-6

Николай Лакотко, заместитель главного конструктора по грузовой технике Минского автомобильного завода:
Мы хотим продемонстрировать, во-первых, наши последние достижения. Мы хотим показать, что у нас достаточно высокий уровень по разработке техники, по изготовлению техники. Мы ищем и новых партнеров. Мы хотим, чтобы договоренности, которые тут будут подписаны, стали новой отправной точкой к разработке новых концепций, новых идей, которые мы успешно будем внедрять в наше производство. 

Впервые в Беларуси! Как проходит международная промышленная выставка «ИННОПРОМ»-8

Масштабно представлены и зарубежные гости. Свои промышленные достижения презентовали на национальных экспозициях более 30 иностранных компаний из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Всего на «ИННОПРОМ» прибыли гости из 24 стран мира. Широкая география участников подтверждает важность форума для развития промышленного и технологического сотрудничества в Евразийском регионе. 

Впервые в Беларуси! Как проходит международная промышленная выставка «ИННОПРОМ»-10

Максим Афонин, генеральный директор предприятия «Лабораторика» (Россия):
Я считаю, что выставка «ИННОПРОМ» – это прежде всего возможность коммуникаций и уверенности в завтрашнем дне для тех людей, которые могут прийти посмотреть на те достижения, те образцы передовые. 

Впервые в Беларуси! Как проходит международная промышленная выставка «ИННОПРОМ»-12

Машиностроение, автоматизация и цифровизация производства, искусственный интеллект, а также разработка новых инициатив, направленных на прямое взаимодействие между белорусскими и российскими регионами. Эти темы сегодня найдут отражение в обширной деловой программе. В эти минуты в конференц-залах выставочного центра начинают работать тематические секции. Важным направлением в обсуждении белорусско-российских отношений станет развитие беспилотных технологий. В частности, создание комплексной инфраструктуры для использования беспилотников, включая транспортные площадки, системы управления, зарядные станции. Уделят внимание и развитию транспорта – от железнодорожных инноваций до электромобилей. 

Подробности в видео.

# Выставка # Выставки # Предприятия Беларуси

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