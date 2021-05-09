100-метровый флаг и первый в стране магазин госсимволики. Вот что происходит в Могилёве 9 Мая

Новости Беларуси. Победу в Великой Отечественной войне добывали вместе все народы Советского Союза. За каждый клочок белорусской земли шли кровавые бои. Немало полегло воинов в битвах за Могилев. Их память сегодня чтят благодарные потомки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как празднуют День Победы в этом областном центре, расскажет Юлия Мычка.

Юлия Мычка, корреспондент:

В Могилеве сегодня прекрасная, солнечная погода. Мы находимся возле Дома ветеранов, и здесь прошёл танцевальный флешмоб «Победный вальс». Такой красивой акцией организаторы хотели воссоздать праздничную атмосферу 9 мая 1945 года, когда на территории всего Советского Союза жители танцевали просто со случайными прохожими, празднуя Победу.

Федор Кривоногов, ветеран Великой Отечественной войны:

Мы гордимся, что мы вырастили такую молодежь, мы гордимся, что победили, что восстановили народное хозяйство, дали вам жизнь. Берегите, уважайте стариков.

В Могилеве сегодня состоялось еще одно важное событие. В городе открыли пока первый и единственный в стране магазин государственной символики. С самого начала в нем уже образовались очереди. Особой популярностью пользуются флажки, футболки, покупают шарики, праздничные бутоньерки. И вся продукция в этом магазине только белорусского производства. Примечательно, что есть работы и с региональной принадлежностью, связанные с историей Могилева.

Елена Лагонда, директор «Могилевсоюзпечати»:

Сувенирная продукция – это, конечно, наиболее востребованный товар. Этот сегмент востребован как у молодежи, так и у пожилых, и у жителей среднего возраста нашего города. Потому что, выезжая за пределы нашей страны, как правило, частичку своей родины везешь в виде сувенира.

Могилев сегодня выглядит особенно нарядным. Главным украшением праздника, пожалуй, стал 100-метровый флаг, который растянули во время митинга на площади Славы. Такой большой символ страны пошили работники предприятия «Бабушкина крынка». А нести его удостоены чести лучшие представители могилевской молодежи.