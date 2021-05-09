Автопробег, закладка «капсул времени» и военные песни. Как проходит праздник у Кургана Славы под Смолевичами

Новости Беларуси. Слава наших спортсменов, тружеников и героев вызывает особую гордость у патриотов. В нашем случае – у «Патриотов Беларуси». Участники самого молодого в нашей стране общественного объединения 9 Мая устроили автопробег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У Кургана Славы сейчас работает Юлия Стриго.

Юлия Стриго, корреспондент:

Пожалуй, сегодня поздравления будут звучать непрерывно и отовсюду, ведь День Победы касается каждого белоруса, именно он объединяет старшее поколение с молодежью. Сейчас мы находимся у мемориального комплекса «Курган Славы» под Смолевичами.

Здесь в июле 1944-го во время наступательной операции «Багратион» в окружение попала 150-тысячная группировка гитлеровских войск. 11 июля наши соотечественники разгромили ее, и это стало еще одним решающим шагом на пути к освобождению Беларуси. Сегодня, спустя 76 лет, здесь собралось новое мирное поколение, которое почтит память наших героев.

Еще утром «Патриоты Беларуси» собрались у монумента Победы в Минске, где возложили цветы и приняли участие в масштабном исполнении песни «День Победы». После колонна из сотен автомобилей под государственным флагом взяла курс на Курган Славы. И этот путь также приобрел праздничный облик. Все участники автопробега подключились к акции от «Альфа Радио» – «Наша Победа, наши песни».

Вадим Шепет, начальник отдела по радиовещанию «Альфа Радио» издательского дома «Беларусь сегодня»:

9 Мая – это такой глобальный день в жизни каждого белоруса. Конечно же, не принять участие, как-то не поддержать патриотов нашей страны мы не могли. Ну а песня, то, что мы хотим донести до каждого человека в нашей стране, – это такой некий двигатель к победе, двигатель к действительно важным событиям в нашей стране и, самое главное, двигатель к тем решениям, которые помогут сохранить нашу Беларусь. Поэтому что мы могли сделать? Мы радио, мы звучим в каждом автомобиле, надеюсь, нашего слушателя. Конечно же, хочется, чтобы в каждом автомобиле всех тех, кто сегодня приехал поддержать нашу страну, нашу Беларусь, звучало именно «Альфа Радио», мы подготовили специально такую подборочку песен военных лет, которые можно не просто слушать, но и петь, подпевать.

Любимые военные мотивы звучали из каждой машины. А вот возглавил колонну автопробега раритетный автомобиль ГАЗ-М-20 «Победа». Громко и патриотично белорусы прибыли на Курган Славы, где к этому времени развернулась праздничная программа. Здесь выставка военной техники, фотоинсталляции, музейные экспозиции и, конечно же, полевая кухня. Самое главное, что с самого утра белорусы несут цветы и возлагают венки к мемориалу.

«Патриоты Беларуси» дали старт масштабному республиканскому проекту «Под мирной звездой». Все желающие смогут высадить молодые туи в форме пятиконечной звезды, а в ее центр в землю будут заложены две «капсулы времени», адресованные потомкам. В одной будут копии писем и посланий от ветеранов, другая – от участников автопробега. Таким образом память о подвиге советского народа не исчезнет и спустя десятилетия. А вот почему так важно сохранить свое героическое прошлое – предлагаю послушать мнения истинных патриотов. К тому же у многих из них есть собственная история, связанная с той страшной войной.

Екатерина Петрутик, участник Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси»:

От каждого района города ветераны писали маленькое послание нашим будущим поколениям, нашим деткам от себя пару слов. И вот эти слова, которые как бы символизируют… Это последние люди, кто видел те ужасы своими глазами, не по рассказам. И вот это все мы будем закладывать в капсулы. И со временем наши потомки увидят, прочитают и будут знать, что творилось.

Александр Ковалевский, участник Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси»:

Знаю, что прадедушка мой погиб под Борисовом. У них была атака, переплывали Березину, и, к сожалению, односельчанин его в последний раз видел с конницей переплывавшим. И после этого, к сожалению, утратились все данные. Ни архива, ничего не сохранилось – где погиб, как погиб. Пришла «похоронка», и все на этом.

Нина Кременевская, участник Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси»:

У меня много родных было, моих дядей по маминой линии, по отцовской линии, но самый главный герой – это мой отец. Он был военным, служил во Владивостоке, оттуда призвался на фронт и прошел на передовой все почти полных семь лет, продолжал, закончил войну с Японией. Много перенес он, имел три контузии, одной из них была (самая сильная) в голову, и всегда жил с раной открытой, затянутой кожей, как у младенца.

Спасибо вам, ваш подвиг вечен. Пока жива моя страна, вы в наших душах, в нашем сердце, героев не забудем никогда.