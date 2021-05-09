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«Папа, это правда так было?» Набережная реки Сож 9 Мая превратилась в пригород Берлина

09 мая 2021 11:58
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Новости Беларуси. В Беларуси всенародный праздник. 9 Мая отмечают во всех уголках нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Насколько творчески и масштабно в Гомеле подошли к торжествам, расскажет Александр Добриян.

«Папа, это правда так было?» Набережная реки Сож 9 Мая превратилась в пригород Берлина-1

Александр Добриян, корреспондент:
В Гомеле этот день начался с поднятия флага Победы. Красное знамя 150-й Идрицкой дивизии то самое, которое в мае 45-го над поверженным Рейхстагом водрузили легендарные Михаил Егоров и Мелитон Кантария.

«Папа, это правда так было?» Набережная реки Сож 9 Мая превратилась в пригород Берлина-4

Сегодня Знамя Победы в руках человека прошедшего всю войну. В 45-м 9 Мая Николай Грушанов встречал в пригороде Вены.

«Папа, это правда так было?» Набережная реки Сож 9 Мая превратилась в пригород Берлина-7

Николай Грушанов, ветеран Великой Отечественной войны:
Это большая честь для меня и для моей семьи, и для нашего города. Я очень рад, что оказался в этой гуще народа. И я доволен, что дожил до таких лет.

«Папа, это правда так было?» Набережная реки Сож 9 Мая превратилась в пригород Берлина-10

Самой же зрелищной частью праздника на данный момент, несомненно, стала историческая реконструкция на набережной реки Сож. По сценарию она превратилась в пригород Берлина, где из последних сил остатки немецкого гарнизона устраивают засаду для наступающих советских войск. Бой местного значения завершился предсказуемой победой наших солдат.

«Папа, это правда так было?» Набережная реки Сож 9 Мая превратилась в пригород Берлина-13

Владимир Колот, руководитель военно-исторического объединения «Честь мундира»:
Мне очень близок этот сценарий, особенно потому что мои два прадеда дошли до Германии: один в Калининграде, а другой до Курляндии, то есть непосредственно уже западные границы. И они закончили войну именно в мае. Очень приятно на самом деле к частичке прикоснуться той эпохи, той поры. Вот как раз у нас май, как раз у нас настроение, годовщина все-таки Великой Победы. Поэтому это просто прекрасно.

«Папа, это правда так было?» Набережная реки Сож 9 Мая превратилась в пригород Берлина-16

Очень впечатлительно было, взрывно даже на душе было. Самое главное, чтобы ребенок это все посмотрел, это для него было больше. Все рассказывали, но когда она вживую все это увидела, закрывала уши, говорила: «Папа, это правда так, это было по-настоящему?»

«Папа, это правда так было?» Набережная реки Сож 9 Мая превратилась в пригород Берлина-19

К сожалению, именно так. За пять минут до Победы и еще несколько месяцев после капитуляции гитлеровской Германии наши солдаты продолжали гибнуть, сражаясь за окончательный разгром всего, что связано с бесчеловечной идеологией нацизма.

«Папа, это правда так было?» Набережная реки Сож 9 Мая превратилась в пригород Берлина-22



Александр Добриян:
В отличие от прошлого года сегодня в Гомеле многолюдно. Настроение у людей праздничное, чему способствует и замечательная солнечная погода.

# Великая Отечественная война # общество # Александр Добриян # Николай Грушанов # Владимир Колот # Михаил Егоров # Мелитон Кантария # Фотофакт

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