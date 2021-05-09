Самолёты раскрасят небо в красно-зелёные цвета. Церемония чествования госсимволов пройдёт в Минске

Новости Беларуси. Церемония чествования государственных символов пройдет вечером 9 мая в Минске. Торжество объединит все поколения потомков героев-победителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Над площадью Государственного флага планируется пролет авиации. Вертолеты пронесут флаг и герб, пять самолетов раскрасят небо в красно-зеленые цвета. Прямую трансляцию мероприятия будет вести и наш телеканал.

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