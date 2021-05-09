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«А что, как заряжается?» Рассказываем, где в Минске предлагают отведать солдатской каши и разобрать оружие

09 мая 2021 12:12
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Новости Беларуси. В минском парке Павлова День Победы встречают с мужским акцентом – там развернулась выставка военной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«А что, как заряжается?» Рассказываем, где в Минске предлагают отведать солдатской каши и разобрать оружие-1

Каждый может познакомиться с минометным комплексом «Сани», легкобронированным автомобилем «Дракон», «Кайманом». Люди приходят увидеть все своими глазами целыми семьями. Самым любознательным предложили собрать и разобрать автоматы, а также продемонстрировали, как нужно открывать парашют.

«А что, как заряжается?» Рассказываем, где в Минске предлагают отведать солдатской каши и разобрать оружие-4

– На мне парашют.
– Тебе понравилось?
– Да.

«А что, как заряжается?» Рассказываем, где в Минске предлагают отведать солдатской каши и разобрать оружие-7

Как-то дети, да, все потрогали, все посмотрели, все расспрашивали: а что, как заряжается? Увидели солдатскую кашу – уже нацелены. Как настоящие мужчины, они уже проголодались. В День Победы хотелось бы, конечно, пожелать, чтобы люди были немножко добрее друг к другу и как-то сохраняли мир и спокойствие.

«А что, как заряжается?» Рассказываем, где в Минске предлагают отведать солдатской каши и разобрать оружие-10

Хотим поздравить всех ветеранов, тех, кто участвовал, кто воевал за мирное небо над головой. А дети сегодня наши выступают на главной сцене этой.

«А что, как заряжается?» Рассказываем, где в Минске предлагают отведать солдатской каши и разобрать оружие-13

Поздравляем ветеранов. Четыре года длилась война. Поздравим их за победу

«А что, как заряжается?» Рассказываем, где в Минске предлагают отведать солдатской каши и разобрать оружие-16

Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша
На высокий берег, на крутой.

Для самых юных гостей работают аттракционы. С полудня нагулявшим аппетит минчанам предлагают отведать солдатской каши. Работает и выездная торговля. В ассортименте сувениры, сладости и другие угощения.

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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