«А что, как заряжается?» Рассказываем, где в Минске предлагают отведать солдатской каши и разобрать оружие

Новости Беларуси. В минском парке Павлова День Победы встречают с мужским акцентом – там развернулась выставка военной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый может познакомиться с минометным комплексом «Сани», легкобронированным автомобилем «Дракон», «Кайманом». Люди приходят увидеть все своими глазами целыми семьями. Самым любознательным предложили собрать и разобрать автоматы, а также продемонстрировали, как нужно открывать парашют.

– На мне парашют.

– Тебе понравилось?

– Да.

Как-то дети, да, все потрогали, все посмотрели, все расспрашивали: а что, как заряжается? Увидели солдатскую кашу – уже нацелены. Как настоящие мужчины, они уже проголодались. В День Победы хотелось бы, конечно, пожелать, чтобы люди были немножко добрее друг к другу и как-то сохраняли мир и спокойствие.

Хотим поздравить всех ветеранов, тех, кто участвовал, кто воевал за мирное небо над головой. А дети сегодня наши выступают на главной сцене этой.

Поздравляем ветеранов. Четыре года длилась война. Поздравим их за победу