«А что, как заряжается?» Рассказываем, где в Минске предлагают отведать солдатской каши и разобрать оружие

Новости Беларуси. В минском парке Павлова День Победы встречают с мужским акцентом – там развернулась выставка военной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В минском парке Павлова День Победы встречают с мужским акцентом – там развернулась выставка военной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Каждый может познакомиться с минометным комплексом «Сани», легкобронированным автомобилем «Дракон», «Кайманом». Люди приходят увидеть все своими глазами целыми семьями. Самым любознательным предложили собрать и разобрать автоматы, а также продемонстрировали, как нужно открывать парашют.
– На мне парашют.
– Тебе понравилось?
– Да.
Как-то дети, да, все потрогали, все посмотрели, все расспрашивали: а что, как заряжается? Увидели солдатскую кашу – уже нацелены. Как настоящие мужчины, они уже проголодались. В День Победы хотелось бы, конечно, пожелать, чтобы люди были немножко добрее друг к другу и как-то сохраняли мир и спокойствие.
Хотим поздравить всех ветеранов, тех, кто участвовал, кто воевал за мирное небо над головой. А дети сегодня наши выступают на главной сцене этой.
Поздравляем ветеранов. Четыре года длилась война. Поздравим их за победу
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша
На высокий берег, на крутой.
Для самых юных гостей работают аттракционы. С полудня нагулявшим аппетит минчанам предлагают отведать солдатской каши. Работает и выездная торговля. В ассортименте сувениры, сладости и другие угощения.