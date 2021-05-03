«Люди раньше не только боялись, но и не имели права по закону украшать свои дома государственной символикой»
Новости Беларуси. Исторический подтекст белорусской государственности. Путь к независимости – через тернии раскола, войны и перестройки. Герб, флаг, гимн, победа – опорные столпы национальной идеи. Нашли ли ее белорусы? И достаточно ли смотреть только вперед? Обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Вот это движение «Патриоты Беларуси», которое у нас формировалось эти последние полгода, резко обозначило себя красно-зеленой символикой. Я знаю историю того, что люди иногда боялись украшать к праздникам свои дома красно-зеленым государственным флагом. Вы что вкладываете в эту символику, когда сейчас уже выступаете не просто как общественное объединение, а как некая политическая сила?
Сергей Рачковский, председатель РОО «Патриоты Беларуси»:
Давайте начнем с того, что люди раньше не только боялись, но и не имели права по закону украшать свои дома государственной символикой. Только после того, как были введены изменения в законодательство, мы можем украшать свои жилища, дома символами, если у вас есть праздник. Мы получили это право. Если посмотреть на страны Запада, на страны Востока, в которые любят ездить отдыхать – Турция, США…
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Там эти флаги, в принципе, в каждой стране национальный флаг – это нормально.
Сергей Рачковский:
Совершенно верно, вплоть до того, что на банке с орешками можно увидеть американский флаг, и это нормально, люди знают, что это государственная символика. У нас к этому было какое-то такое отношение благоговейное. Вот, это флаг, что-то непонятное, он дорого стоит в магазине, его нельзя купить, если дома есть флаг, значит, повезло.
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