Новости Беларуси. Исторический подтекст белорусской государственности. Путь к независимости – через тернии раскола, войны и перестройки. Герб, флаг, гимн, победа – опорные столпы национальной идеи. Нашли ли ее белорусы? И достаточно ли смотреть только вперед? Обсудили в ток-шоу « По существу » на СТВ.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Вот это движение «Патриоты Беларуси», которое у нас формировалось эти последние полгода, резко обозначило себя красно-зеленой символикой. Я знаю историю того, что люди иногда боялись украшать к праздникам свои дома красно-зеленым государственным флагом. Вы что вкладываете в эту символику, когда сейчас уже выступаете не просто как общественное объединение, а как некая политическая сила?

Сергей Рачковский, председатель РОО «Патриоты Беларуси»:

Давайте начнем с того, что люди раньше не только боялись, но и не имели права по закону украшать свои дома государственной символикой. Только после того, как были введены изменения в законодательство, мы можем украшать свои жилища, дома символами, если у вас есть праздник. Мы получили это право. Если посмотреть на страны Запада, на страны Востока, в которые любят ездить отдыхать – Турция, США…

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Там эти флаги, в принципе, в каждой стране национальный флаг – это нормально.