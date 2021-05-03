Алексей Голиков: я первым поставлю в автомобиль свой государственный флаг, когда он станет доступен и по деньгам, и по распространению в магазинах

Новости Беларуси. Исторический подтекст белорусской государственности. Путь к независимости – через тернии раскола, войны и перестройки. Герб, флаг, гимн, победа – опорные столпы национальной идеи. Нашли ли ее белорусы? И достаточно ли смотреть только вперед? Обсудили в ток-шоу « По существу » на СТВ.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Леша, ты первый поднял тему того, что государственный флаг стоит дорого. И в итоге мы пришли к тому, что в Минске, областных городах, районных начинают открываться магазины государственной символики. Почему тебя эта история так зацепила? После твоего монолога на телеканале СТВ история о том, что флаги стоят дорого, вышли за пределы телевидения и действительно к этому стали подходить более рационально.

Алексей Голиков, блогер:

Во-первых, это зацепило, потому что я очень часто слышу выражение «наша страна в опасности», когда в Америке так говорили люди. Но когда у нас возникла такая же ситуация, когда наша страна оказалась в опасности и ее начали метить не нашими государственными флагами, возник вопрос: а где же наши флаги? Где же наша государственная символика, почему ее не видно, почему ее нет ни в автомобилях, ни на домах, ни даже на государственных зданиях? Я тогда сказал, что я первым поставлю в автомобиль свой государственный флаг, когда он станет доступен и по деньгам, и по распространению в магазинах. Даже ленточку, с которой приходилось записывать последний выпуск, я попытался поискать и написал в социальных сетях: «Пожалуйста, пришлите снимки, где она продается. Я хочу купить».

Алена Сырова, ведущая:

Да в «Белсоюзпечать» она продается.

Алексей Голиков:

Это сейчас я уже узнал, потому что раньше меня эта тема интересовала меньше.

Алена Сырова:

За последние годы государственной символики у простых людей стало больше.

Сергей Рачковский, председатель РОО «Патриоты Беларуси»:

Госсимволика была тем товаром, на котором зарабатывали деньги. Ее продавили не по себестоимости. Как сейчас помню, когда мы организовывали первые автопробеги, люди писали в чатах: «Ребята, где взять флаг, в каком магазине?» Скидывали информацию, летели. 50-100 рублей стоит флаг, просто полотно стоит 100 рублей, люди тратили на это деньги, потому что хотели себя обозначить. Вот такая ленточка, насколько я помню, в прошлые года в магазине рубля полтора стоила. Ну, какая у нее стоимость?