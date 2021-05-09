Здесь начиналась война. Как проходит 9 Мая в Брестской крепости?

Новости Беларуси. Не только в ознаменование 76-й годовщины Великой Победы 9 мая проходят торжества. День Государственного герба и флага отмечается каждое второе воскресенье мая. И именно под современными символами мирной Беларуси в эти минуты проходят торжества в Брестской крепости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В легендарной Цитадели у западных границ нашей страны работает Кристина Протосовицкая.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Здесь не принято громко ликовать. 9 Мая в Брестской крепости звучит всегда по-особенному. Она собирает воедино всех тех, кто хочет почтить память непокоренных сердец защитников крепости. Ровно 80 лет назад – это еще одна значимая дата для Беларуси в этом году – герои навсегда изменят жизнь всех последующих поколений белорусов, да и что белорусов, всех стран бывшего Советского Союза.

Позывной у звезды – с портретами своих героев брестчане приходят сразу несколькими поколениями. К акции памяти присоединяются и гости из других стран. Так площадь превращается в нескончаемую людскую реку благодарности. Кажется, в этом году даже пандемия не смогла никого оставить дома.

Это портрет моего деда. У нас традиция: мы всегда носим в крепость. Он пропал без вести. И мы берем тюльпаны (рвем у себя дома) и приносим в крепость Неизвестному солдату. Это уже семейная традиция, память предков, мы уважаем наших предков, которые защитили нас.

9 Мая для меня и для моей семьи – это большой праздник. Все дороги в городе ведут именно в Брестскую крепость. В Брестской крепости начиналась война. У меня в семье двое дедушек погибли. Я думаю, что этот праздник для всех людей является самым главным праздником, тем более в нашем городе, вообще во всей республике. Всем ветеранам хочется пожелать здоровья и мирного неба. Счастье и радость жить в такой прекрасной Беларуси.

В Бресте сегодня проживают 269 участников Великой Отечественной войны, из них 110 – это ветераны. Для каждого сегодня прозвучит спасибо за Победу. К сожалению, ни одного из защитников Брестской крепости уже не осталось в живых.