Итоги совещания Президента: как будет дальше развиваться наука в Беларуси и что предлагают сотрудники Академии наук?

Новости Беларуси. О том, что белорусской науке нужна перезагрузка, говорят давно. Отечественная исследовательская махина когда-то создавалась, исходя из союзных потребностей.

Сейчас, очевидно, ситуация другая, да и роль учёного в условиях рыночной экономики тоже требует пересмотра. Разработки должны приносить прибыль – эта истина понятна всем. Только вот что и как для этого нужно изменить?

Будущее отечественной науки на неделе обсуждали у Президента. Глава государства призывал учёных активнее зарабатывать – например, искать внебюджетные средства финансирования, а вот на прорывные научные разработки государство не пожалеет денег. На поиск новой научной формулы – то есть программы той самой перезагрузки – 3 месяца.

Легендарное высказывание Фрэнсиса Бэкона «Знание – сила» в случае с Андреем Иванцом оправдывает себя во всех смыслах. В свои достаточно молодые годы он не только мастер спорта по пауэрлифтингу, но и заведующий лабораторией института общей и неорганической химии.

Располагая большим потенциалом для роста в большом спорте, Андрей – многократный рекордсмен различных первенств, входит в национальную сборную по пауэрлифтингу – называет штангу только своим хобби, а основным занятием всё-таки науку… Несмотря на все разговоры о невысоких зарплатах учёных. Изобретатель модульных установок очистки воды считает, что будущее у отечественной науки есть, надо только верно решить все задачи её развития.

Андрей Иванец, заведующий лабораторией института общей и неорганической химии НАН Беларуси:

На сегодняшний день зачастую бывает такая ситуация, когда, в общем-то, обращаешься на какое-то промышленное предприятие с предложением внедрить ту или иную разработку, но возникают определённые барьеры. Первый барьер – это, наверное, далеко не всегда есть понимание, а надо ли это предприятию, то есть, с одной стороны, руководству или работнику предприятия, а с другой стороны, это финансовая составляющая, потому что внедрение любой разработки требует вначале денежных вливаний, лишь потом только той или иной экономической отдачи. На сегодняшний день, учитывая ограниченность их бюджета, намного предпочтительнее купить, допустим, зарубежное оборудование, купить полностью технологии под это оборудование и обучить рабочих работать на этом оборудовании, чем заниматься внедрением того или иного отечественного продукта. Это может быть дороже, но считается, наверное, более застрахованным от каких-то рисков или неудач.

Рабочий стол в кабинете Петра Александровича Витязя под грудами отчётов и папок. О реформировании белорусской науки говорят давно. Есть новые открытия, появляются новые технологии, но мощной опорой для экономики эта сфера всё ещё не стала. Науке предстоит перестроиться, чтобы помочь производству стать более конкурентоспособным и инновационным как в рамках Единого экономического пространства, так и на других рынках мира.

Пётр Витязь, руководитель аппарата НАН Беларуси:

Быть человеку одновременно широко в науке, хорошо в производстве и отлично на рыночном – невозможно. Каждый должен заниматься своим делом. Поэтому я считаю, что задача Академии наук, прежде всего, это те разработки, которые нужны стране, которые конкурентоспособны и которые могут быть восприняты отраслями. Но для этого нужно с отраслями работать, чтобы поднять их интерес. Они тоже не заинтересованы. Новшества недостаточно сегодня поощряются.

Эксперты говорят, что сегодня во всем мире финансирование фундаментальной науки из госбюджета снижается. Зато вложения частного бизнеса растут, и там эта сфера очень тесно связана с экономикой.

Работает вся цепочка. Не только разработать продукт, произвести его, найти того, кому он нужен, но и продать. Этим занимаются инжиниринговые центры. Только в США их 140 тысяч, и это не только крупный, но и средний, мелкий бизнес. У нас связь между научными разработками и промышленностью слабая.

Александр Радьков, первый заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь:

В Массачусетском университете, вот по сравнению с нашей организацией науки, в чём там разница? Он говорит: «Вот лаборатория. У нас 20 человек, из них 3, среди них я, занимаются непосредственно научными исследованиями, а 17 человек в этой лаборатории занимаются научным менеджментом». Они ищут по всему миру, куда внедрить эти все исследования, особенности в промышленности, науке и так далее, везде. То есть вот вы говорили, научными – нам этого не хватает. Нам надо не ждать, пока там задачу поставят, надо и самим искать, куда внедриться.

Взглянуть по-новому на связку «наука – производство» учёные предлагают и в кадровом вопросе. Директора Института тепло- и массообмена беспокоит ситуация, которая может произойти через несколько лет. Когда будут научные центры, лаборатории, но квалифицированных специалистов можем не досчитаться.

Олег Пенязьков, директор Института тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Беларуси:

Приходит молодой человек, и он смотрит на долговременную перспективу, жизнь старшего научного сотрудника хочет работать, ну, как бы почему человек в области разработок, вот старший научный сотрудник со степенью кандидата наук за 8 часов работы сейчас получает 3 млн 800 рублей. Работа в определённой тарифной сетке, в которой мы находимся. Это в 1,2 раза средней зарплаты по стране. Если вы возьмёте ключевого специалиста в области разработок, инженер-конструктор высшей категории – зарплата 3 млн 200 за 8 часов работы. Молодой человек приходит, обучается, смотрит, получает звание, но он смотрит перспективу: где же я попаду через 30 лет перед уходом на пенсию.

Ещё одно поручение – провести оптимизацию научной сферы в целом, и академии наук в частности. Ее структура сегодня включает в себя 120 организаций. При этом только сотрудников непосредственно занимаются исследованиями и разработками.

Кроме того, отдельные институты академии дублируют функции друг друга. Поэтому всей научной системе предстоит стать более компактной.

Президент поручил разработать программу преобразования белорусской науки к ноябрю. Этот месяц может стать итоговом для принятия окончательного руководства к действию как сделать так, чтобы Исследовательские проекты окупались.

В самое же ближайшее время должен решиться вопрос, кто же возглавит Национальную академию наук, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.