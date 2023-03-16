«Их нужно направлять туда, куда надо». Лукашенко призвал экономить бюджетные средства

Новости Беларуси. Бюджетные деньги – это деньги народа. И использоваться они должны на нужды людей. На этом акцентировал внимание Александр Лукашенко на совещании, темой которого стала экономия бюджетных средств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данному направлению остается ряд вопросов. В первую очередь, они касаются добросовестного отношения руководителей. Как заметил Президент, случаи, когда начальники предприятий пользуются положением в личных целях, все еще есть. К сожалению, не закрыта тема номинальных работников, которые числятся в организации, но фактически не работают. Сегодня, 16 марта, в кабинете Президента присутствовали погруженные в данные вопросы чиновники. Это и министр финансов, и председатель Комитета государственного контроля. Впрочем, посыл главы государства всем участникам встречи: экономия не должна нести негативных последствий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Тема сегодняшнего разговора – экономия бюджетных средств. И не только бюджетных. Когда мы порой экономим бюджетные средства, то появляются, как в советские времена их называли, некие подснежники. То мы людей где-то держим на производстве, а они работают на бюджетные организации. То мы используем транспорт небюджетных организаций, и используем этот транспорт для решения вопросов бюджетного характера. Ну а точнее, никакие вопросы не решаются в бюджетном плане, а начальники требуют автомобили с подчиненных предприятий государственной и частной формы собственности, чтобы решать какие-то личные вопросы. Это по той информации, которую я получаю в последнее время. Поэтому речь идет об экономии средств. Но, конечно же, прежде всего бюджетных средств. Их нужно направлять туда, куда надо. Это деньги народные, предприятия их платят, люди подоходный налог платят. Это народные деньги, эти деньги должны использоваться на нужды наших людей.