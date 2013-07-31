Новости Минской области. «Связать людей». Борисовчанин создал сайт, который по популярности в скором времени сможет обойти всемирноизвестные социальные сети. Над созданием уникальной поисковой системы выпускник гимназии № 1 Павел Шклейник работал полтора года.

Алгоритм действий прост: за единицу поиска принимается не сайт, а человек. Посетители системы Павла могут не только разыскивать нужных людей, либо специалистов, но и непосредственно обратиться к нему, отправив сообщения, либо сделав видео-звонок. Время на поиски максимально сокращается.

Детище 26-летнего программиста из Борисова уже получила высокую оценку от деловых кругов Беларуси, России, Литвы на презентации бизнес-проектов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Павел Шклейник:

Идея моей поисковой системы в том, что каждого человека можно проиндексировать, собрать в одном месте всю информацию о нем. Эта информация постоянно находится в открытом доступе, и любой человек из любой точки мира может в любой момент обратиться к этой базе данных и найти необходимого ему человека. Поскольку человек может описать себя со всех сторон, это повышает вероятность того, что будет найден именно тот, кто нужен.