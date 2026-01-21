Новости по тегу #Александр Радьков

В своем издании автор делится путевыми заметками и воспоминаниями о встречах, погружая читателей в историю и самобытность преимущественно белорусских городов.
Кроме того, в городе представили и выставку «Первый в первом регионе». По словам посетителей, в каждой области страны Президент открывается по-новому.
В этом уникальном издании более 200 страниц. На них можно найти студенческую зачетную книжку, рукописные заметки, похвальную грамоту Президента и не только.
Представители авторского коллектива выступили перед научной общественностью и раскрыли интересные подробности процесса создания этого труда.
Книга уже успела стать бестселлером. Практически весь тираж, а это 5 тысяч экземпляров – раскуплен.
Огромное количество заявок на издание, типография даже не успевает отгружать. Купить книгу «Наш Президент» можно и в центральных книжных магазинах Минска. Со временем, буквально в течение недели, издание появится в регионах страны.
Это далеко не биография главы государства, а глубокое и многогранное исследование его жизненного пути, политической деятельности и влияния на судьбу страны.
На два дня центральные улицы и крупные площадки областного центра заполнили звуки музыки, ароматы белорусской кухни, экскурсии, выставки, бизнес-встречи и мастер-классы.
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