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Новости по тегу #Александр Радьков

В Минске презентовали новую книгу Радькова «Города. Личные впечатления»
21 января 2026 06:50

В Минске презентовали новую книгу Радькова «Города. Личные впечатления»

Книгу «Наш Президент» презентовали в Бресте
11 октября 2025 07:35

Книгу «Наш Президент» презентовали в Бресте

Презентация документально-биографической книги «Наш Президент» состоялась в МГЛУ
08 апреля 2025 17:40

Презентация документально-биографической книги «Наш Президент» состоялась в МГЛУ

Бренд страны – в НАН Беларуси презентовали издание «Наш Президент»
20 марта 2025 17:26

Бренд страны – в НАН Беларуси презентовали издание «Наш Президент»

Книга «Наш Президент» поступила в продажу в магазины областных центров
12 февраля 2025 13:58

Книга «Наш Президент» поступила в продажу в магазины областных центров

Очень востребована у читателей – какой получилась книга «Наш Президент» и как её можно купить
29 января 2025 18:24

Очень востребована у читателей – какой получилась книга «Наш Президент» и как её можно купить

«Наш Президент» – документально-биографический очерк презентовали в Национальной библиотеке Беларуси
20 января 2025 14:17

«Наш Президент» – документально-биографический очерк презентовали в Национальной библиотеке Беларуси

Экскурсии, новые проекты и откровенные беседы – как Могилёв встретил «Марафон единства»?
22 ноября 2024 19:09

Экскурсии, новые проекты и откровенные беседы – как Могилёв встретил «Марафон единства»?

Что такое аксиоматика и как она связана с Конституцией – рассказал доктор наук
15 марта 2024 20:09

Что такое аксиоматика и как она связана с Конституцией – рассказал доктор наук

Участники «Белой Руси» 12 ноября обсудили итоги VI парламентской избирательной кампании
12 ноября 2016 18:54

Участники «Белой Руси» 12 ноября обсудили итоги VI парламентской избирательной кампании

Большая часть избранных депутатов VI созыва – члены РОО «Белая Русь»
12 ноября 2016 12:20

Большая часть избранных депутатов VI созыва – члены РОО «Белая Русь»

Террористические угрозы и миграционная политика страны - темы, которые обсудили в НАН
25 марта 2016 11:21

Террористические угрозы и миграционная политика страны - темы, которые обсудили в НАН