Республиканская благотворительная акция «В школу с «Добрым сердцем» стартует в Беларуси

Новости Беларуси. «В школу с «Добрым сердцем». Республиканская благотворительная акция стартует в Беларуси. Она продлится до середины сентября. За это время волонтеры соберут школьную одежду и обувь, канцелярские принадлежности, учебные пособия, спорттовары и другие вещи, необходимые к учебному году.

Помогут в первую очередь ребятам из многодетных и неполных семей, а также тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Кроме того волонтеры посетят интернаты, где порадуют воспитанников концертами и подарками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.