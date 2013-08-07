Через 3-4 месяца магнитные полюса Солнца поменяются местами. Как это отразится на жителях Земли?

Жителей Земли совсем скоро ждёт необычное и редкое явление. Специалисты НАСА уверены, что всего через 3-4 месяца магнитные полюса Солнца поменяются местами: северный станет южным, а южный – северным. По словам учёных, такое происходит раз в 11 лет, и сейчас как раз настало время перемен, сообщает ctv.by.

Однако нам не стоит опасаться этих изменений, уверены учёные. Переполюсовка магнитного поля Солнца пройдёт незамеченной для жителей Земли, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на специалиста по физике Солнца, сотрудника Физического института имени Лебедева Сергея Богачева.

В начале 2011 года на Солнце было также зафиксировано странное явление. Солнечные пятна, которые появляется и исчезают каждые 11 лет, практически исчезли. Последний раз такое явление наблюдали 100 лет назад, в 1913 году. Однако это тоже никак не отразилось на жителях нашей планеты. (смотрите видео)