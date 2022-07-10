«Впереди интереснейшее время». Поговорили с гендиректором Большого театра про гастроли, отмену культуры и юбилейный сезон

Новости Беларуси. А сейчас предлагаем отправиться в Большой театр Беларуси, где звучат последние аккорды этого сезона. Каким он был, как политика вмешивается в культуру и каких премьер ждать в будущем? Об этом и не только для программы «Неделя» мы поговорили с генеральным директором Театра оперы и балета Екатериной Дуловой. «Три вечера аншлаг – это тысяча человек во дворике известного замка». Статистика за сезон

Ольга Коршун, СТВ:

Мы в холле Большого театра. А в зрительном зале вы как зритель часто бываете?

Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси:

Каждый день. Это мое большое преимущество. Ольга Коршун:

Вы не единственный зритель, это радует, который постоянно ходит в Большой театр. Потому что всегда практически любые спектакли проходят с аншлагом. Сезон еще не закончен, но, возможно, вы уже подводили какие-то предварительные финансовые результаты этого театрального сезона?

Екатерина Дулова:

Если говорить о том, что я наблюдала сейчас, если брать только июнь «Балетное лето в Большом», «Вечера Большого в замке Радзивиллов», затем наши премьерные спектакли, концертные спектакли, то статистика, которую я имею, это 100 %. Для меня было настоящим потрясением по приезду в Несвиж, а я как генеральный директор была впервые и присутствовала на этих вечерах. Три вечера аншлаг – это тысяча человек во дворике известного замка. И, конечно, это повод, чтобы задуматься об иных, но аналогичных площадках, где Большой театр может выглядеть достойно. Ольга Коршун:

А есть уже какие-то мысли? Екатерина Дулова:

Да, мы сейчас исследуем площадки именно такого свойства – усадебно-дворцовые. Впервые за 30 лет состоятся полноценные гастроли Большого театра Беларуси на исторической сцене Большого театра

Ольга Коршун:

Меня как журналиста и как гражданина, всегда интересовали постановки, которые рассказывают о славных страницах нашей истории. «Витовт», который наделал много шума не только у нас в стране, но и пощекотал нервишки литовскому МИД, хотя граждане Литвы приезжали в Минск специально на эту постановку. «Анастасия», «Седая легенда», которая была удостоена нашей премии. А вот больше таких именно постановок белорусской истории будет на сцене Большого? Мне кажется, это особенно актуально в Год исторической памяти на фоне тех событий, которые происходят в западной Европе и у наших соседей.

Екатерина Дулова:

Один из таких спектаклей появился в предыдущем сезоне. И сегодня он кассовый. Я, конечно, говорю сейчас о «Дикой охоте короля Стаха». Этот спектакль поедет в Москву, в Большой театр. Впервые за 30 лет состоятся полноценные гастроли Большого театра Беларуси на исторической сцене Большого театра. И именно этот спектакль нашими коллегами был избран. И мы очень хотели, чтобы он представлял ту самую историю, интерпретированную нашим выдающимся соотечественником. Мне кажется, это важно в свете того, о чем вы говорили. О пересмотрах, о представлениях о том, где мы живем. «И в белорусской, и в русской культуре современной не отторгается ничего». Про отмену русской культуры

Ольга Коршун:

В этом году мы столкнулись с еще одним вызовом – это отмена русской культуры. И эта политика цветет буйным цветом на Западе, в Украине. Как вы относитесь к этому явлению и почему вообще такое стало возможным? Екатерина Дулова:

Мы будем исходить из того, что мы ничего подобного у себя даже представить не можем. Сегодня огромное количество европейской музыки исполняется и звучит на нашей сцене, на сценах наших драматических театров. Это не только абсурд, на мой взгляд, это отсутствие культуры у тех, кто инициировал вообще такого рода действия. И в белорусской, и в русской культуре современной не отторгается ничего, ни в коем случае ничего не исключается, а нам хватает здравого смысла, хватает культуры говорить о том, что это невозможно сделать. Мне кажется, это наше большое достоинство, ценность. По большому счету, я горжусь тем, что мы этого не делаем. Ольга Коршун:

Наши артисты не сталкивались с какими-то проявлениями хейта, возможно, где-то на гастролях?

Екатерина Дулова:

Вы знаете, так или иначе, артисты, которые выезжают для каких-то своих творческих проектов и в начале этого года, безусловно, ощутили (я это слышала от них самих). Речь шла о принудительном исполнении гимна определенной страны, о плакатах, которые были обращены к ним как к людям, представляющим какую-то враждебную культуру. Это опять мы проводим связь с тем, о чем говорили выше. Это было в Украине. И это, конечно, совершенно недопустимо. «Целесообразность пребывания там минимальная». Про Болонский процесс

Ольга Коршун:

Вы сталкивались в своей профессиональной деятельности тоже с каким-то отторжением со стороны украинских коллег или каких-то западных государств? Екатерина Дулова:

В свое время я получила письмо из Ассоциации европейских консерваторий. Будучи ректором, я получила такое письмо, это был, наверное, конец декабря. Там было сказано о том, что мы исключены из этой Ассоциации, несмотря на то, что мы очень скрупулезно относились к членству. То есть, претензий никаких содержательного свойства к нам не было. Но то, что нас оттуда исключили (я как руководитель вуза на тот момент получила этот документ) – это факт. Без суда и следствия, без каких-то представлений. Несмотря на то, что в свое время это была направленная политика на то, чтобы мы максимально изучали, воспринимали опыт Болонского процесса. Постепенно, когда это переросло в серьезное покушение на образовательные процессы, то, конечно, я поняла, что целесообразность пребывания там минимальная. И время рассудило так, как есть сегодня. «На сцену должна вернуться какая-то большая опера». Планы на юбилейный сезон

Ольга Коршун:

Как бы то ни было, мы все равно ждем следующего театрального сезона. Хотя этот еще не завершен, но уже звучат финальные аккорды. А каким он будет, есть уже планы? Екатерина Дулова:

Постепенно мы будем вводить новые спектакли, оперные и балетные. Это будет совершенно обновленный, очень любимый всеми во всем мире балет «Жизель» в интерпретации нашего главного балетмейстера Игоря Колба. И версия, которая будет нам представлена, это версия Мариинского театра. И к зимним праздникам, конечно, мы всегда радовали «Щелкунчиками». Они останутся, наш замечательный «щелкунчик» будет. Но детская сказка появится. Это будет замечательный спектакль, который уже многие десятилетия идет и на сцене Большого театра, и на сцене Мариинского театра – это опера Сергея Баневича, петербургского композитора, история Кая и Герды. Знаменитая «Снежная королева» придет на нашу сцену. А если говорить о сезоне, о 2023 годе, он становится юбилейным. Это 90-летие театра. Поэтому в мае традиционно будет, конечно, концерт. И целый ряд событий, приуроченный к 90-летнему юбилею.

Екатерина Дулова:

Мы сейчас планируем программу празднования, начиная от постановок и заканчивая изданиями, какими-то акциями интересными, обращенными в том числе и к истории театра, к истории его персоналии, потому что театр – это не здание, это прежде всего люди. И хотелось бы о них вспомнить и предложить какой-то новый формат. И, конечно, появятся две новые премьеры. Об одной из них мы с вами беседовали. Я надеюсь, что это будет именно так. И, наверное, на сцену должна вернуться какая-то большая опера, серьезная, настоящая, потому что у нас все-таки очень большая сцена, требующая очень серьезного внимания к себе. Мы заканчиваем сейчас очень легкой, веселой оперой Гаэтано Доницетти, но все-таки мне бы хотелось, чтобы формат академического театра поддерживался большой оперой. Поэтому есть мысли об одной из серьезнейших опер. Либо Сергея Сергеевича Прокофьева, либо Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. В общем, такие мысли у нас есть.