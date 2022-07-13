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«Для меня очень важно, что ты несёшь зрителю». Александр Томилин представит Беларусь на престижном вокальном конкурсе в Италии

13 июля 2022 11:51
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К мечте идти никогда не поздно. И в этом еще раз убеждает история нашего следующего героя. Будучи влюбленным в музыку с самого детства, Александр Томилин выбрал более практичную профессию. Но мысли о творчестве не покидали всю сознательную жизнь, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Как вернуться к любимому делу, когда тебе далеко за…, и какими качествами нужно обладать, чтобы замахнуться на итальянский вокальный олимп? Давайте узнаем обо всем по порядку.

«Для меня очень важно, что ты несёшь зрителю». Александр Томилин представит Беларусь на престижном вокальном конкурсе в Италии-1

Александр Томилин, исполнитель:
Началось это все в далеком детстве с семьи. У меня мама очень активно принимало участие в художественной самодеятельности, и я с малого детства всегда ходил с ней на мероприятия. Всегда с восторгом смотрел, восхищаясь мамой своей, как она выступает, и всегда мечтал, думал, что, когда я подрасту, тоже буду выступать на сцене.

«Для меня очень важно, что ты несёшь зрителю». Александр Томилин представит Беларусь на престижном вокальном конкурсе в Италии-4

Но судьба распорядилась иначе. Сегодня Александр представляет интересы белорусского производителя медицинского оборудования. Что, в общем-то, не мешает в скором времени представить нашу страну на престижном международном музыкальном баттле.

«Для меня очень важно, что ты несёшь зрителю». Александр Томилин представит Беларусь на престижном вокальном конкурсе в Италии-7

Александр Томилин:
Этот конкурс будет проходить в Италии. Называется он «Творчество без границ». Так получилось, что в Минске в 20-м году я принял участие в первом международном конкурсе Diamonds, где председателем жюри был Микеле Пома.  Я исполнял там песню Александра Тихоновича и Ядвиги Поплавской «На то тебя Господь благословил». Хотя были мнения, что это неконкурсная песня. Но почему-то меня в этой песне зацепило то, что в ней поется о жизни, в ней есть духовность – духовная составляющая, что делает нас лучше, добрее. Эта песня понравилась председателю жюри – сработало. Так получилось, меня пригласили в Италию после этого конкурса.

Возвращение на сцену после перерыва длиною в жизнь стало знаковым событием.

«Для меня очень важно, что ты несёшь зрителю». Александр Томилин представит Беларусь на престижном вокальном конкурсе в Италии-10

Александр Томилин:
В 2018 году у нас в городе проходил 15 февраля День памяти воинов-интернационалистов. Мой старший брат служил в Афганистане, и мне захотелось сделать ему подарок – спеть песню. Песня была «Падала синяя птица». Я ее исполнил, после мне предложили принимать участие в качестве солиста на городских мероприятиях. После этого как-то все закрутилось-завертелось. Я просто понял, что в этот раз я не предам свою мечту. Нужно идти и верить в то, что делаешь. Как говорится, путь к успеху начинается с простого желания попробовать.

На вопрос: «Не поздно ли?» – у Александра есть очень мудрый ответ.

«Для меня очень важно, что ты несёшь зрителю». Александр Томилин представит Беларусь на престижном вокальном конкурсе в Италии-13

Александр Томилин:
Раньше как-то не получалось. Я к этому отношусь философски: значит просто не пришло время. Должно было случиться это, и это произошло. Пришел мой день, пришло мое время – мне нужно идти и петь.

Основные цели и задачи конкурса «Без границ» – поддержать разнообразие культур. Поэтому песни на родном языке здесь только приветствуются.

«Для меня очень важно, что ты несёшь зрителю». Александр Томилин представит Беларусь на престижном вокальном конкурсе в Италии-16

Анна Сушкова, корреспондент:
А расскажите, насколько серьезный конкурс, сколько будет стран-представителей, какая вообще конкуренция?

Александр Томилин:
На прошлом конкурсе в 19-м году принимало участие около 30 стран Европы. Само по себе грандиозное мероприятие. Это конкурс исполнителей вокальной песни. Волнительно, конечно.

Анна Сушкова:
Какую песню готовите, самое главное?

Александр Томилин:
Песня будет Тихоновича «Господь благословил». Вторая песня будет на белорусском языке из репертуара группы «Песняры» – «Белявая, чернявая».

«Для меня очень важно, что ты несёшь зрителю». Александр Томилин представит Беларусь на престижном вокальном конкурсе в Италии-19

Основные цели и задачи конкурса «Без границ» – поддержать разнообразие культур. Поэтому песни на родном языке здесь только приветствуются.

Александр Томилин:
Не просто, как на «Евровидении», все на английском языке, нет. Пусть это будут на белорусском, но это должно быть от души и показана прелесть и красота нашей белорусской культуры.

Анна Сушкова:
Какие песни в вашем репертуаре? Что любите исполнять? И такой вопрос: что любите исполнять на сцене и что поете с друзьями в такой неформальной обстановке?

«Для меня очень важно, что ты несёшь зрителю». Александр Томилин представит Беларусь на престижном вокальном конкурсе в Италии-22

Александр Томилин:
Слушаю разностороннюю музыку. Пою песни те, которые я слышу, чувствую душой, выбираю сердцем. Песни, которые нас чему-то учат, воспитывают в нас такие приятные качества как доброта, порядочность – это сейчас очень необходимо нам всем.

Ободзинский, Магомаев, Тальков – эти исполнители всегда на replay в наушниках у нашего героя. Но исполнять собственные хиты – ни с чем не сравнимое счастье, уверен Александр.

«Для меня очень важно, что ты несёшь зрителю». Александр Томилин представит Беларусь на престижном вокальном конкурсе в Италии-25

Александр Томилин:
Большие залы – это хорошо. Но для меня очень важно, что ты несешь зрителю и то, с чем он уходит после. Пускай это будет небольшой зал, пускай это будет 100 человек, 20-30 – это неважно. Важно, что ты несешь зрителю. Это всегда потрясающий обмен энергией со зрителем. Исполнив ту или иную песню, когда ты видишь у кого-то на глазах слеза или тебе дарят цветы – это очень приятно.

К слову, вместе с огромным желанием выступать вокалисту пришлось вспомнить об упорстве и усидчивости.

Александр Томилин:
Заниматься приходится. У меня есть сейчас педагог по вокалу из России Сергей Счаснович. Он после консерватории. То есть я связываюсь с ним онлайн, какие-то если есть вопросы, он мне подсказывает. Естественно, самообразование никто не отменял, я смотрю уроки Ведерникова. Есть много очень талантливых людей, у которых есть чему поучиться.

«Для меня очень важно, что ты несёшь зрителю». Александр Томилин представит Беларусь на престижном вокальном конкурсе в Италии-28

Есть чему поучиться и у звезд белорусской эстрады.

Александр Томилин:
Очень люблю песни Александра Тихоновича и Ядвиги Поплавской, «Песняров» люблю песни – это наше.

Анна Сушкова:
У вас вроде бы была такая необычная встреча, я знаю, с Ядвигой Поплавской.

«Для меня очень важно, что ты несёшь зрителю». Александр Томилин представит Беларусь на престижном вокальном конкурсе в Италии-31

Александр Томилин:
Это не то, чтобы встреча. Когда я услышал песню «На то тебя Господь благословил», я обратился к Виктору Зинкевичу, он хорошо с ним знаком, дружим с ним, с просьбой попросить у Ядвиги Константиновны фонограмму. Она любезно предоставила эту фонограмму, благословила на исполнение, сказав, что Сашины песни должны жить и должны слушать. И пока мы помним Александра, человек жив, пока память о нем жива, ведь это так, действительно. Он был очень глубоко одухотворенным, верующим человеком. И то добро в тех песнях заставляют задуматься, что в наше время, когда суета и много всякой информации негативной, нам этого не хватает. Именно этого чувства доброты, любви друг к другу. Любовь мир спасает.

Анна Сушкова:
Когда вы несколько лет назад вернулись к музыке, были ли сомнения, может быть, кто-то говорил: да ну, ты что, у тебя же другая специальность?

«Для меня очень важно, что ты несёшь зрителю». Александр Томилин представит Беларусь на престижном вокальном конкурсе в Италии-34

Александр Томилин:
Конечно. Были всякие мнения. И не надо тебе, и зачем, и карьеру ты не сделаешь. Карьера не самоцель, я еще раз повторю. Я счастлив от того, что у меня есть возможность выйти спеть, открыть себя, донести что-то до слушателя. По-моему, для исполнителя – это наибольшее счастье.

Дорога к конкурсу заняла два года. Прежде чем получить заветное приглашение, нужно было пройти немало испытаний.

«Для меня очень важно, что ты несёшь зрителю». Александр Томилин представит Беларусь на престижном вокальном конкурсе в Италии-37

Александр Томилин:
Это первый международный в Минске Diamond назывался. В переводе – бриллиант. А вообще, все вот с этого начиналось – это были отборочные туры в предшествии этого фестиваля, отборочные туры по областям проходили. Интересно, там был Денис Лис – исполнитель, он был и на «Евровидении» в качестве бэк-вокалиста. Член жюри, когда услышал песню Александра Тихоновича «Господь благословил», говорит: песня и песня, а Денис Лис сказал: спасибо за эту песню, я услышал и поверил каждому слову.

«Для меня очень важно, что ты несёшь зрителю». Александр Томилин представит Беларусь на престижном вокальном конкурсе в Италии-40

Так что наш герой сегодня готов идти дальше. А друзья и коллеги всецело его поддерживают.

«Для меня очень важно, что ты несёшь зрителю». Александр Томилин представит Беларусь на престижном вокальном конкурсе в Италии-43

Марина Ермашкевич:
С Александром я познакомилась года три назад. Была приглашена на его юбилей – 50-летие. Этот юбилей проходил в виде его сольного концерта. Я была поражена всей обстановкой и тем концертом, который  я услышала. Честно сказать, человека я знаю давно, но в плане творческой личности он для меня тогда открылся. Чувствовалась эта духовность, которая проходила через каждую песню. Что меня поразило? Меня поразило именно его целостность и искренность исполнения, причем репертуар был подобран очень хорошо. Это были песни, которые трогали душу. Я хочу пожелать, конечно, творческих успехов, я хочу развития его творческой личности, чтобы песни у него были такие, которые высказывали его душу, его отношение к жизни. Крепкого здоровья, потому что, в принципе, это основа всех наших творческих планов. Хорошего зрителя, найти своего зрителя. Пусть это будет небольшой зритель, которому действительно эти песни будут нужны.

«Для меня очень важно, что ты несёшь зрителю». Александр Томилин представит Беларусь на престижном вокальном конкурсе в Италии-46

Ну а свое главное выступление, которое состоится уже в августе, Александр Томилин решил посвятить очень значимому для него человеку.

Александр Томилин:
Первая моя учительница по школе, я очень часто с ней встречался, она всегда ходила на мои мероприятия – Шишова Мария Петровна. Столько лет прошло, она помнила практически всех своих выпускников – это удивительно, в таком возрасте… Вот раньше были педагоги такие. Всегда, когда я приезжал с очередного конкурса, я приходил к ней, мы сидели, разговаривали, пили чай, она спрашивала, когда уже Италия? Covid. Границы были закрыты. Она говорит: я так переживаю, чтобы ты поехал. В этом году так получилось, что сердце... Ее не стало. Поэтому я в любом случае, если не произойдет какой-то форс-мажор, поеду ради памяти и своей мамы, и своей учительницы. Для того, чтобы не предавать свою мечту, спеть – это все как-то глубоко в душе. Нельзя сворачивать с пути. В молодости я как-то не доводил дело до конца. На этот раз я просто думаю, что все должно состояться. Я очень в это верю и очень хочу, чтобы все получилось.

«Для меня очень важно, что ты несёшь зрителю». Александр Томилин представит Беларусь на престижном вокальном конкурсе в Италии-49

Анна Сушкова:
Александр, мы вам, конечно, желаем удачи, достойно представить нашу страну, чтобы действительно все сложилось.

Александр Томилин:
Спасибо большое. Вашему телеканалу хотелось бы пожелать процветания, шикарных эфиров, здоровья и всего самого наилучшего.

Анна Сушкова:
Спасибо!

# Музыка # Культура # Анна Сушкова # Александр Тихонович # Ядвига Поплавская # Фотофакт

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