«Для меня очень важно, что ты несёшь зрителю». Александр Томилин представит Беларусь на престижном вокальном конкурсе в Италии

К мечте идти никогда не поздно. И в этом еще раз убеждает история нашего следующего героя. Будучи влюбленным в музыку с самого детства, Александр Томилин выбрал более практичную профессию. Но мысли о творчестве не покидали всю сознательную жизнь, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Как вернуться к любимому делу, когда тебе далеко за…, и какими качествами нужно обладать, чтобы замахнуться на итальянский вокальный олимп? Давайте узнаем обо всем по порядку.

Александр Томилин, исполнитель:

Началось это все в далеком детстве с семьи. У меня мама очень активно принимало участие в художественной самодеятельности, и я с малого детства всегда ходил с ней на мероприятия. Всегда с восторгом смотрел, восхищаясь мамой своей, как она выступает, и всегда мечтал, думал, что, когда я подрасту, тоже буду выступать на сцене.

Но судьба распорядилась иначе. Сегодня Александр представляет интересы белорусского производителя медицинского оборудования. Что, в общем-то, не мешает в скором времени представить нашу страну на престижном международном музыкальном баттле.

Александр Томилин:

Этот конкурс будет проходить в Италии. Называется он «Творчество без границ». Так получилось, что в Минске в 20-м году я принял участие в первом международном конкурсе Diamonds, где председателем жюри был Микеле Пома. Я исполнял там песню Александра Тихоновича и Ядвиги Поплавской «На то тебя Господь благословил». Хотя были мнения, что это неконкурсная песня. Но почему-то меня в этой песне зацепило то, что в ней поется о жизни, в ней есть духовность – духовная составляющая, что делает нас лучше, добрее. Эта песня понравилась председателю жюри – сработало. Так получилось, меня пригласили в Италию после этого конкурса. Возвращение на сцену после перерыва длиною в жизнь стало знаковым событием.

Александр Томилин:

В 2018 году у нас в городе проходил 15 февраля День памяти воинов-интернационалистов. Мой старший брат служил в Афганистане, и мне захотелось сделать ему подарок – спеть песню. Песня была «Падала синяя птица». Я ее исполнил, после мне предложили принимать участие в качестве солиста на городских мероприятиях. После этого как-то все закрутилось-завертелось. Я просто понял, что в этот раз я не предам свою мечту. Нужно идти и верить в то, что делаешь. Как говорится, путь к успеху начинается с простого желания попробовать. На вопрос: «Не поздно ли?» – у Александра есть очень мудрый ответ.

Александр Томилин:

Раньше как-то не получалось. Я к этому отношусь философски: значит просто не пришло время. Должно было случиться это, и это произошло. Пришел мой день, пришло мое время – мне нужно идти и петь. Основные цели и задачи конкурса «Без границ» – поддержать разнообразие культур. Поэтому песни на родном языке здесь только приветствуются.

Анна Сушкова, корреспондент:

А расскажите, насколько серьезный конкурс, сколько будет стран-представителей, какая вообще конкуренция? Александр Томилин:

На прошлом конкурсе в 19-м году принимало участие около 30 стран Европы. Само по себе грандиозное мероприятие. Это конкурс исполнителей вокальной песни. Волнительно, конечно. Анна Сушкова:

Какую песню готовите, самое главное? Александр Томилин:

Песня будет Тихоновича «Господь благословил». Вторая песня будет на белорусском языке из репертуара группы «Песняры» – «Белявая, чернявая».

Основные цели и задачи конкурса «Без границ» – поддержать разнообразие культур. Поэтому песни на родном языке здесь только приветствуются. Александр Томилин:

Не просто, как на «Евровидении», все на английском языке, нет. Пусть это будут на белорусском, но это должно быть от души и показана прелесть и красота нашей белорусской культуры. Анна Сушкова:

Какие песни в вашем репертуаре? Что любите исполнять? И такой вопрос: что любите исполнять на сцене и что поете с друзьями в такой неформальной обстановке?

Александр Томилин:

Слушаю разностороннюю музыку. Пою песни те, которые я слышу, чувствую душой, выбираю сердцем. Песни, которые нас чему-то учат, воспитывают в нас такие приятные качества как доброта, порядочность – это сейчас очень необходимо нам всем. Ободзинский, Магомаев, Тальков – эти исполнители всегда на replay в наушниках у нашего героя. Но исполнять собственные хиты – ни с чем не сравнимое счастье, уверен Александр.

Александр Томилин:

Большие залы – это хорошо. Но для меня очень важно, что ты несешь зрителю и то, с чем он уходит после. Пускай это будет небольшой зал, пускай это будет 100 человек, 20-30 – это неважно. Важно, что ты несешь зрителю. Это всегда потрясающий обмен энергией со зрителем. Исполнив ту или иную песню, когда ты видишь у кого-то на глазах слеза или тебе дарят цветы – это очень приятно. К слову, вместе с огромным желанием выступать вокалисту пришлось вспомнить об упорстве и усидчивости. Александр Томилин:

Заниматься приходится. У меня есть сейчас педагог по вокалу из России Сергей Счаснович. Он после консерватории. То есть я связываюсь с ним онлайн, какие-то если есть вопросы, он мне подсказывает. Естественно, самообразование никто не отменял, я смотрю уроки Ведерникова. Есть много очень талантливых людей, у которых есть чему поучиться.

Есть чему поучиться и у звезд белорусской эстрады. Александр Томилин:

Очень люблю песни Александра Тихоновича и Ядвиги Поплавской, «Песняров» люблю песни – это наше. Анна Сушкова:

У вас вроде бы была такая необычная встреча, я знаю, с Ядвигой Поплавской.

Александр Томилин:

Это не то, чтобы встреча. Когда я услышал песню «На то тебя Господь благословил», я обратился к Виктору Зинкевичу, он хорошо с ним знаком, дружим с ним, с просьбой попросить у Ядвиги Константиновны фонограмму. Она любезно предоставила эту фонограмму, благословила на исполнение, сказав, что Сашины песни должны жить и должны слушать. И пока мы помним Александра, человек жив, пока память о нем жива, ведь это так, действительно. Он был очень глубоко одухотворенным, верующим человеком. И то добро в тех песнях заставляют задуматься, что в наше время, когда суета и много всякой информации негативной, нам этого не хватает. Именно этого чувства доброты, любви друг к другу. Любовь мир спасает. Анна Сушкова:

Когда вы несколько лет назад вернулись к музыке, были ли сомнения, может быть, кто-то говорил: да ну, ты что, у тебя же другая специальность?

Александр Томилин:

Конечно. Были всякие мнения. И не надо тебе, и зачем, и карьеру ты не сделаешь. Карьера не самоцель, я еще раз повторю. Я счастлив от того, что у меня есть возможность выйти спеть, открыть себя, донести что-то до слушателя. По-моему, для исполнителя – это наибольшее счастье. Дорога к конкурсу заняла два года. Прежде чем получить заветное приглашение, нужно было пройти немало испытаний.

Александр Томилин:

Это первый международный в Минске Diamond назывался. В переводе – бриллиант. А вообще, все вот с этого начиналось – это были отборочные туры в предшествии этого фестиваля, отборочные туры по областям проходили. Интересно, там был Денис Лис – исполнитель, он был и на «Евровидении» в качестве бэк-вокалиста. Член жюри, когда услышал песню Александра Тихоновича «Господь благословил», говорит: песня и песня, а Денис Лис сказал: спасибо за эту песню, я услышал и поверил каждому слову.

Так что наш герой сегодня готов идти дальше. А друзья и коллеги всецело его поддерживают.

Марина Ермашкевич:

С Александром я познакомилась года три назад. Была приглашена на его юбилей – 50-летие. Этот юбилей проходил в виде его сольного концерта. Я была поражена всей обстановкой и тем концертом, который я услышала. Честно сказать, человека я знаю давно, но в плане творческой личности он для меня тогда открылся. Чувствовалась эта духовность, которая проходила через каждую песню. Что меня поразило? Меня поразило именно его целостность и искренность исполнения, причем репертуар был подобран очень хорошо. Это были песни, которые трогали душу. Я хочу пожелать, конечно, творческих успехов, я хочу развития его творческой личности, чтобы песни у него были такие, которые высказывали его душу, его отношение к жизни. Крепкого здоровья, потому что, в принципе, это основа всех наших творческих планов. Хорошего зрителя, найти своего зрителя. Пусть это будет небольшой зритель, которому действительно эти песни будут нужны.

Ну а свое главное выступление, которое состоится уже в августе, Александр Томилин решил посвятить очень значимому для него человеку. Александр Томилин:

Первая моя учительница по школе, я очень часто с ней встречался, она всегда ходила на мои мероприятия – Шишова Мария Петровна. Столько лет прошло, она помнила практически всех своих выпускников – это удивительно, в таком возрасте… Вот раньше были педагоги такие. Всегда, когда я приезжал с очередного конкурса, я приходил к ней, мы сидели, разговаривали, пили чай, она спрашивала, когда уже Италия? Covid. Границы были закрыты. Она говорит: я так переживаю, чтобы ты поехал. В этом году так получилось, что сердце... Ее не стало. Поэтому я в любом случае, если не произойдет какой-то форс-мажор, поеду ради памяти и своей мамы, и своей учительницы. Для того, чтобы не предавать свою мечту, спеть – это все как-то глубоко в душе. Нельзя сворачивать с пути. В молодости я как-то не доводил дело до конца. На этот раз я просто думаю, что все должно состояться. Я очень в это верю и очень хочу, чтобы все получилось.