Большой театр Беларуси закрывает сезон и едет на гастроли в Россию впервые за 30 лет

Новости Беларуси. Жизнь коротка, а искусство вечно. По традиции, свой 89-й сезон Большой театр Беларуси закрывает премьерой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Классическая опера, тонкий запоминающийся сюжет и юмор – все это объединилось в постановке Гаэтано Доницетти «Любовный напиток».

Легкая и одновременно поучительная, удивительно простая и ироничная история любви не оставит равнодушным даже самых тонких ценителей искусства. «Любовный напиток» в исполнении Доницетти отражает лучшие традиции итальянского театра. Лейтмотивы начала ХХ века будут прослеживаться в костюмах и декорациях. На сцене зрители увидят море, кабинки для переодевания, деревянные настилы для прохода к воде, ванну, корабль и даже подводную лодку.

Анна Моторная, режиссер-постановщик Большого театра Беларуси:

Композитор Доницетти написал замечательную оперу о любви, о победе настоящего искреннего чувства над игрой, над буффонадой, над ненастоящими чувствами. И это здорово, замечательно. Именно об этом мы будем говорить.

Следующий сезон станет для Большого театра юбилейным. Белорусские артисты выступят в Большом театре России с двумя постановками.