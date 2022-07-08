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Большой театр Беларуси закрывает сезон и едет на гастроли в Россию впервые за 30 лет

08 июля 2022 18:21
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Новости Беларуси. Жизнь коротка, а искусство вечно. По традиции, свой 89-й сезон Большой театр Беларуси закрывает премьерой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Классическая опера, тонкий запоминающийся сюжет и юмор – все это объединилось в постановке Гаэтано Доницетти «Любовный напиток».

Большой театр Беларуси закрывает сезон и едет на гастроли в Россию впервые за 30 лет-1

Легкая и одновременно поучительная, удивительно простая и ироничная история любви не оставит равнодушным даже самых тонких ценителей искусства. «Любовный напиток» в исполнении Доницетти отражает лучшие традиции итальянского театра. Лейтмотивы начала ХХ века будут прослеживаться в костюмах и декорациях. На сцене зрители увидят море, кабинки для переодевания, деревянные настилы для прохода к воде, ванну, корабль и даже подводную лодку.

Большой театр Беларуси закрывает сезон и едет на гастроли в Россию впервые за 30 лет-4

Анна Моторная, режиссер-постановщик Большого театра Беларуси:
Композитор Доницетти написал замечательную оперу о любви, о победе настоящего искреннего чувства над игрой, над буффонадой, над ненастоящими чувствами. И это здорово, замечательно. Именно об этом мы будем говорить.

Следующий сезон станет для Большого театра юбилейным. Белорусские артисты выступят в Большом театре России с двумя постановками.

Большой театр Беларуси закрывает сезон и едет на гастроли в Россию впервые за 30 лет-7

Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси:
Впервые за 30 лет Большой театр Беларуси выезжает в Большой театр России. То есть это гастроли целиком всех творческих трупп нашего театра: и оркестра, и хора, и солистов оперы и балета. Будут представлены два спектакля нашего театра. «Дикая охота короля Стаха» – это было обязательное условие российской стороны и, конечно, наше желание показать и музыку белорусского композитора, и то, как мы сегодня видим состояние оперного дела в Большом театре. И классическая постановка, но оригинальная, абсолютно авторская версия постановки балета «Щелкунчик» Валентина Николаевича Елизарьева с удивительными декорациями, которые не оставят никого равнодушными.

Большой театр Беларуси закрывает сезон и едет на гастроли в Россию впервые за 30 лет-10

Свой юбилейный 90-й сезон Большой откроет балетом Петра Чайковского «Спящая красавица». Зрителей порадуют премьерами опер «Моцарт и Сальери» и «Снежная королева».

# Большой театр оперы и балета в Минске # Культура # Екатерина Дулова # Анна Моторная # Валентин Елизарьев # Фотофакт

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