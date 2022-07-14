Коллективы, которые имеют «Золотые маски». Какие спектакли смогут увидеть зрители в рамках проекта «Кукольный квартал» на «Славянском базаре»?
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – художественный руководитель белорусского театра «Лялька», заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Виктор Климчук и директор белорусского театра «Лялька» Александр Григорьев.
«Впервые приезжает к нам Махачкала»
Юлия Самусенко, ведущая:
Проект «Кукольный квартал» в рамках «Славянского базара» уже проходит в 9-й раз. Я думаю, что наверняка вы подготовили, может быть, какие-то сюрпризы, новшества или программа несущественно изменилась?
Виктор Климчук, художественный руководитель белорусского театра «Лялька», заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:
Нет, программа существенно не изменилась. Как мы задумали, так и поступили. Мы приглашали в основном коллективы из России. Впервые приезжает к нам Махачкала. Они с удовольствием едут, очень беспокоятся, волнуются. У них очень замечательный спектакль, ставил знаменитый режиссер. Вообще я думаю, что в этом году у нас не так много коллективов, как в другие разы. Но очень интересные коллективы. Пермь привозит очень интересный, даже само название «Шекспир во время чумы». Привозит детский спектакль Иваново «Не ежик» – это для маленьких. Кто еще к нам приедет?
Александр Григорьев, директор белорусского театра «Лялька»:
Наши гродненские коллеги везут спектакль «Золоченые лбы».
Виктор Климчук:
Очень интересный спектакль. Мы приглашаем в основном коллективы, которые имеют какие-то «Золотые маски» в России. В основном пензенский театр у нас всегда бывает.
Пользуется хорошим спросом и популярностью у зрителей
Юлия Самусенко, ведущая:
Какой спектакль откроет фестиваль кукол?
Александр Григорьев:
По традиции фестиваль открывает наш коллектив – театр «Лялька» – спектаклем «Алладин». Хороший спектакль. Традиционно – он не новый, это не премьера. Но он пользуется хорошим спросом, популярностью у зрителей. Билеты, кто еще не успел купить, немножечко есть в кассе театра.
Виктор Климчук:
Чем он отличается от других спектаклей – один спектакль, который сделан в стиле марионетки. Там только марионетки и живой план, конечно. Закрывает фестиваль тоже наш спектакль «Чарамара». Это по финской драматургии. Это уже 12+, где есть встречи, расставания, любовь. Очень чудесный спектакль, замечательный материал.
Как обстоят дела с аудиторией?
Юлия Самусенко:
Публика у вас самая разная – это взрослые и дети. Но существует такой миф, что все-таки деток в театр кукол приходит гораздо больше, чем взрослых. Расскажите об этом. Как у вас обстоят дела с аудиторией? Кто все-таки приходит – дети или взрослые, либо поровну?
Виктор Климчук:
Дети и взрослые. Правильно?
Александр Григорьев:
Если брать проект этого года, то у нас получается в четыре фестивальных дня уместилось каждый день утром два детских спектакля и вечером – взрослые. То есть получилось поровну. Открываем формально мы детским спектаклем. Но я даже считаю, что второе взрослое открытие – оно, к сожалению, будет не в стенах нашего театра, а во Дворце детей и молодежи – спектакль по книгам Ольги Берггольц «Говорит Ленинград». Тема такая, конечно, серьезная. Спектакль заявлен от 12 лет, для старших школьников. Это, я считаю, второе открытие именно «Кукольного квартала».
Виктор Климчук:
Написал наш драматург Ольга Прусак, поставил режиссер Михаил Климчук.
Александр Григорьев:
То есть это совместный витебско-белгородский проект.
Виктор Климчук:
Очень интересный проект. Они уже взяли, по-моему, награду Вооруженных сил России.
Юлия Самусенко:
Благодарю вас за интересную беседу, желаю аншлага и бурных аплодисментов. Спасибо вам большое!
Виктор Климчук:
Спасибо и вам!
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