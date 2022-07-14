Коллективы, которые имеют «Золотые маски». Какие спектакли смогут увидеть зрители в рамках проекта «Кукольный квартал» на «Славянском базаре»?

Юлия Самусенко, ведущая: Проект «Кукольный квартал» в рамках «Славянского базара» уже проходит в 9-й раз. Я думаю, что наверняка вы подготовили, может быть, какие-то сюрпризы, новшества или программа несущественно изменилась?

Виктор Клим ч ук, художественный руководитель белорусского театра «Лялька», заслуженный деятель искусств Республики Беларусь: Нет, программа существенно не изменилась. Как мы задумали, так и поступили. Мы приглашали в основном коллективы из России. Впервые приезжает к нам Махачкала. Они с удовольствием едут, очень беспокоятся, волнуются. У них очень замечательный спектакль, ставил знаменитый режиссер. Вообще я думаю, что в этом году у нас не так много коллективов, как в другие разы. Но очень интересные коллективы. Пермь привозит очень интересный, даже само название «Шекспир во время чумы». Привозит детский спектакль Иваново «Не ежик» – это для маленьких. Кто еще к нам приедет?

Виктор Клим ч ук: Очень интересный спектакль. Мы приглашаем в основном коллективы, которые имеют какие-то «Золотые маски» в России. В основном пензенский театр у нас всегда бывает.

Юлия Самусенко, ведущая:

Какой спектакль откроет фестиваль кукол?

Александр Григорьев:

По традиции фестиваль открывает наш коллектив – театр «Лялька» – спектаклем «Алладин». Хороший спектакль. Традиционно – он не новый, это не премьера. Но он пользуется хорошим спросом, популярностью у зрителей. Билеты, кто еще не успел купить, немножечко есть в кассе театра.

Виктор Климчук:

Чем он отличается от других спектаклей – один спектакль, который сделан в стиле марионетки. Там только марионетки и живой план, конечно. Закрывает фестиваль тоже наш спектакль «Чарамара». Это по финской драматургии. Это уже 12+, где есть встречи, расставания, любовь. Очень чудесный спектакль, замечательный материал.

Как обстоят дела с аудиторией?

Юлия Самусенко:

Публика у вас самая разная – это взрослые и дети. Но существует такой миф, что все-таки деток в театр кукол приходит гораздо больше, чем взрослых. Расскажите об этом. Как у вас обстоят дела с аудиторией? Кто все-таки приходит – дети или взрослые, либо поровну?