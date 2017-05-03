Рената Литвинова: «Если бы мы подходили к любовным связям с пытливой стороны, мы бы не размножались»

Рената Литвинова, актриса, режиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Можно ли к чувствам подходить с научной точки зрения? Можно ли систематизировать? Вы как-то в одном из своих выступлений говорите: «Вот это природа нас обманула. И, самое меньшее, 18 месяцев эйфории у вас будет».

Рената Литвинова, актриса, режиссёр, сценарист:

Это, на самом деле, фрагмент из фильма Анны Меликян, где я играла с Мишей Ефремовым, он назывался «О любви», где я играла лектора, которая по ночам лазала в поисках приключений. Причём, по Интернету.

При этом она читала научные лекции о любви, якобы об этом всё понимая.

Про запахи там очень интересно.