Рената Литвинова: «Если тебе прибывает в одном месте несправедливо, то очень сильно отбывает в другом»

Рената Литвинова, актриса, режиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

А в этом Вашем фильме «О любви» Ваша героиня-лектор, она потом помогает Михаилу Ефремову разобраться с его новой любовью.

Рената Литвинова, актриса, режиссёр, сценарист:

Разобраться, да. И, на самом деле, авторы сценария и, правда, реально исследовали эту тему.

Что прямо есть целые специалисты, которые высчитывают, как того или иного мужчину заловить.

И пользуются там всякими такими методами. Вот, я, например, такими никогда не пользовалась. Но там пользуются – всякие эти привороты.

Как вы считаете, это возможно?