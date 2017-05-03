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Рената Литвинова: «Если тебе прибывает в одном месте несправедливо, то очень сильно отбывает в другом»

03 мая 2017 18:59
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Рената Литвинова, актриса, режиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

А в этом Вашем фильме «О любви» Ваша героиня-лектор, она потом помогает Михаилу Ефремову разобраться с его новой любовью.

Рената Литвинова, актриса, режиссёр, сценарист:
Разобраться, да. И, на самом деле, авторы сценария и, правда, реально исследовали эту тему.

Что прямо есть целые специалисты, которые высчитывают, как того или иного мужчину заловить.

И пользуются там всякими такими методами. Вот, я, например, такими никогда не пользовалась. Но там пользуются – всякие эти привороты.

Как вы считаете, это возможно?

Рената Литвинова: «Если тебе прибывает в одном месте несправедливо, то очень сильно отбывает в другом»-1


Источник фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall/

Рената Литвинова:
В каком-то смысле, мне кажется, что это, всё равно, достаточно временный, и даже такой насильственный путь. И за это, всё равно есть какая-то…

Кара.

Рената Литвинова:
Даже не кара. Если тебе где-то прибывает в одном месте несправедливо, то очень сильно отбывает в другом.

Всё равно, есть такой баланс.

Получается, что он нарушается.  

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# Культура # Российские актеры # Рената Литвинова

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