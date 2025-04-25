Европейским странам НАТО трудно защититься от России, имеющей военное преимущество на границе. Об этом пишет Politico.

Генерал Кристофер Каволи, главнокомандующий силами США и НАТО в Европе, подчеркнул важность усиленного наземного присутствия для противодействия угрозе.

По его словам, вывод американских войск из Европы существенно ослабит оборонные возможности региона и будет дорогостоящим шагом.

Он советует сохранить существующую расстановку сил.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что размещение контингента НАТО в Украине, обсуждаемое в рамках «коалиции желающих», неприемлемо.