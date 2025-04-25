При взрыве в Балашихе погиб генерал РФ Ярослав Москалик

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик был убит в результате подрыва автомобиля в Балашихе. Об этом пишет ТАСС.

По сообщению Следственного комитета РФ, причиной стало самодельное взрывное устройства с поражающими элементами.

На месте взрыва работают взрывотехники, территория оцеплена. Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатки.

Москалику было 59 лет, он был представителем Министерства обороны на различных переговорах.