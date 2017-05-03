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Рената Литвинова о скандале на «Минуте славы»: «Моя ошибка – разговаривала с ним, как разговаривала бы с собой»

03 мая 2017 19:02
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Рената Литвинова, актриса, режиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Как Вы воспринимаете критику? Вам достаётся немало по поводу этой «Минуты славы» – только ленивый не успевал. Не плачете в подушку?

Рената Литвинова о скандале на «Минуте славы»: «Моя ошибка – разговаривала с ним, как разговаривала бы с собой»-1


Рената Литвинова, актриса, режиссёр, сценарист:
Нет. Наверное, я, может быть, не вполне для этого жанра. Я же разговариваю с людьми, не разделяя их на особенные–не особенные. Наверное, в этом была моя ошибка – что я разговаривала с ним, как разговаривала бы сама с собой.

Но, в любом случае, я, конечно, никогда не стану обижать.

Рената Литвинова о скандале на «Минуте славы»: «Моя ошибка – разговаривала с ним, как разговаривала бы с собой»-4

Это было сделано, совершенно, потому что я разговаривала с ним, как, если бы он был совершенно совершенен.
Может быть, это и есть правильный путь, как бы. Не выделять особенно.

Рената Литвинова:
Вот, в том-то и дело, что есть такой тонкий лёд, когда ты, всё-таки, должен, получается, выбирать слова.

То есть, они, вроде бы, требуют к себе отношения на равных.

Но, когда ты говоришь с ними на равных, вдруг включается механизм, что это – неправильно. Что это – не на равных.

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# Культура # Российские актеры # Рената Литвинова

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