Рената Литвинова о скандале на «Минуте славы»: «Моя ошибка – разговаривала с ним, как разговаривала бы с собой»

Как Вы воспринимаете критику? Вам достаётся немало по поводу этой «Минуты славы» – только ленивый не успевал. Не плачете в подушку?

Рената Литвинова, актриса, режиссёр, сценарист: Нет. Наверное, я, может быть, не вполне для этого жанра. Я же разговариваю с людьми, не разделяя их на особенные–не особенные. Наверное, в этом была моя ошибка – что я разговаривала с ним, как разговаривала бы сама с собой.

Но, в любом случае, я, конечно, никогда не стану обижать.

Это было сделано, совершенно, потому что я разговаривала с ним, как, если бы он был совершенно совершенен. Может быть, это и есть правильный путь, как бы. Не выделять особенно.

Рената Литвинова:

Вот, в том-то и дело, что есть такой тонкий лёд, когда ты, всё-таки, должен, получается, выбирать слова.

То есть, они, вроде бы, требуют к себе отношения на равных.

Но, когда ты говоришь с ними на равных, вдруг включается механизм, что это – неправильно. Что это – не на равных.