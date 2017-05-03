«А эти штуки-то не всплывают». Как Рената Литвинова пельмени с шариками из подшипников варила

Рената Литвинова, актриса, режиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Есть много вещей, которые я никогда бы в жизни не представил, как Вы делаете. Но вот, читая о Вас, узнал, что, допустим, была у Вас такая история с одним режиссёром – варили пельмени, в которых шарики из подшипников всплыли.

Рената Литвинова, актриса, режиссёр, сценарист:

Потрясающая история. Мы учились тогда во ВГИКе. И тогда вот это было – развалился Советский Союз.

Вообще, был полный развал в стране. И он меня позвал на пельмени.

Это был выдающийся, кстати, сценарист Лёша Саморядов. Он впоследствии умер. И Петя Луцик. Это были такие культовые сценаристы, они учились на курс старше, но мы все, сценаристы, дружили друг с другом. У нас было такое какое-то удивительное время, когда очень много талантливых людей училось вместе, одним разом. И вот он прямо, представляете, притащил эти пельмени. Я говорю: «А как ты не почувствовал, что они весят, всё-таки…»

Так Вы их туда запрятали просто…

Рената Литвинова:

Он, значит, их поставил варить. И вот они варятся-варятся.

Почему-то всплывает эта вот шкурка.

А эти штуки-то не всплывают. И он, я помню, так завис задумчиво. Выяснилось, что, представляете, они начинены были вот этими шариками.