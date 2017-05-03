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Рената Литвинова: «Любовь – достаточно редкое чувство. Надо беречь, раз уж встретил»

03 мая 2017 19:00
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Рената Литвинова, актриса, режиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

А сильные чувства или вот такой приворот – это степень безумия, всё-таки?

Рената Литвинова:
Нет, ну, есть такой момент, как любовь, а есть такой момент, как страсть. И вот, может быть, тогда вот эти учёные высчитали, что это состояние эйфории, когда ты не можешь отдать себе какой-то критический отчёт в том, кого ты встретил – это может длиться до 18 месяцев. Просто тебе будут рассказывать, что этот человек – плохой, что он тебя обманывает, он – недостойный человек или что-то.

Но Вы будете воспринимать это совершенно некритично.

А потом всё.

Рената Литвинова: «Любовь – достаточно редкое чувство. Надо беречь, раз уж встретил»-1


Перед творческим вечером в Минске. Источник фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall/

Рената Литвинова:
Пока не вызреет, как говорится, плод любви.

Хорошо, а что потом происходит? Люди, те, кто живут так долго рядом – что это? Обман?

Рената Литвинова:
Нет, ну вот бывает, что раз – и ты вдруг смотришь, что совершенно не хочешь находиться рядом с этим человеком. Такое 100 раз и сплошь.

И, на самом деле, любовь, конечно – достаточно редкое чувство.

Надо беречь это. Раз уж встретил.

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# Культура # Российские актеры # Рената Литвинова

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