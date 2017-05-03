Рената Литвинова: «Любовь – достаточно редкое чувство. Надо беречь, раз уж встретил»

Рената Литвинова, актриса, режиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

А сильные чувства или вот такой приворот – это степень безумия, всё-таки?

Рената Литвинова:

Нет, ну, есть такой момент, как любовь, а есть такой момент, как страсть. И вот, может быть, тогда вот эти учёные высчитали, что это состояние эйфории, когда ты не можешь отдать себе какой-то критический отчёт в том, кого ты встретил – это может длиться до 18 месяцев. Просто тебе будут рассказывать, что этот человек – плохой, что он тебя обманывает, он – недостойный человек или что-то.

Но Вы будете воспринимать это совершенно некритично.

А потом всё.