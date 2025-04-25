Сергеенко: Папа Римский Франциск отдал жизнь людям и Богу

Белорусская делегация во главе с председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко по поручению Президента прибыла для участия в церемонии похорон папы Римского Франциска, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ватикан также отправился посол при Святом Престоле и временный поверенный в делах Беларуси в Италии. Гроб с телом установлен на главном алтаре собора Святого Петра. Люди со всех концов света часами стоят на одноименной площади, чтобы войти в храм и проститься с главой Римско-католической церкви. Почти 130 тысяч человек уже отдали последние почести понтифику. Как отметил Игорь Сергеенко, есть ценности, которые выше любой политики и экономики – это миролюбие, справедливость, истина, добро. Именно ими в своей жизни и деятельности руководствовался папа Франциск. Разделяет их и Беларусь.

Игорь Сергеенко, Председатель Палаты Представителей Национального Собрания Беларуси:

По поручению Президента нашей страны, Александра Григорьевича Лукашенко, мы прибыли, чтобы почтить память великого человека, Папы Римского Франциска, который в своей жизни руководствовался именно этими принципами и много делал для того, чтобы сплотить народы, чтобы проводить принципы миролюбивой политики в жизнь, чтобы меньше было конфликтов, войн. И свою жизнь он отдал людям, Богу, работая на разных континентах, встречаясь с разными людьми, с разными политиками. В том числе и в 2016 году состоялась встреча нашего Президента с Папой Римским именно здесь. Которая предопределила в какой-то степени и развитие отношений нашей страны с Ватиканом. И сегодня мы уже говорим о том, что в ближайшее время будет открыто наше дипломатическое представительство, посольство в Ватикане.