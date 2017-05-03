Рената Литвинова: «Я занималась лёгкой атлетикой, но была не талантлива»

Рената Литвинова, актриса, режиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

А Вы участвовали в соревнованиях по лёгкой атлетике? Вы же, вроде, бегунья?

Рената Литвинова, актриса, режиссёр, сценарист:

Я занималась лёгкой атлетикой, но я была не талантлива.

Тоже совершенно сложно это представить.