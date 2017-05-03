Прямой эфир

Рената Литвинова: «Я занималась лёгкой атлетикой, но была не талантлива»

03 мая 2017 19:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Рената Литвинова, актриса, режиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

А Вы участвовали в соревнованиях по лёгкой атлетике? Вы же, вроде, бегунья?

Рената Литвинова, актриса, режиссёр, сценарист:
Я занималась лёгкой атлетикой, но я была не талантлива.

Тоже совершенно сложно это представить.

Рената Литвинова: «Я занималась лёгкой атлетикой, но была не талантлива»-1


Источник фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall/

Рената Литвинова:
Ну да. Кстати, между прочим, я даже очень бегаю. И я ещё закончила школу при консерватории. Есть две вещи, за которые я абсолютно отвечаю.

Я бегала короткие дистанции, занималась на стадионе братьев Знаменских.

И я закончила школу при консерватории по классу фортепьяно.

Рената Литвинова: «Жёсткость нужно проявлять – не приветствую в частной жизни, но в работе могу»

# Культура # Российские актеры # Рената Литвинова

Другие новости рубрики

Все новости
«А эти штуки-то не всплывают». Как Рената Литвинова пельмени с шариками из подшипников варила
03 мая 2017 19:03

«А эти штуки-то не всплывают». Как Рената Литвинова пельмени с шариками из подшипников варила

Рената Литвинова: «Пишу где-нибудь на кухне, а в Париже – в ванной»
03 мая 2017 19:03

Рената Литвинова: «Пишу где-нибудь на кухне, а в Париже – в ванной»

«Хочет быть моделью для таких, как он – должен идти дальше, а не обижаться». Литвинова о скандале на «Минуте славы»
03 мая 2017 19:02

«Хочет быть моделью для таких, как он – должен идти дальше, а не обижаться». Литвинова о скандале на «Минуте славы»