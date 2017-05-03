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«Подводила часы и справляла с ним Новый год. А потом бежала к другому». Рената Литвинова о Лидии Смирновой

03 мая 2017 19:00
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Рената Литвинова, актриса, режиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Скажите, как долго можно жить с человеком из жалости?

Рената Литвинова, актриса, режиссёр, сценарист:
Ну, из жалости если – пока он не скончается. От какой-то болезни. Из жалости. Когда я снимала картину «Нет смерти для меня», была замечательная актриса Лидия Смирнова. Она рассказывала, как она любила другого человека, а жила со своим мужем, который был очень известный оператор, с которым она прожила очень долгие годы.

И он болел раком.

И она подводила часы, и справляла с ним Новый год. По подведённым часам. А потом бежала к тому, другому. Режиссёру. И справляла с ним настоящий Новый год.

Рената Литвинова: «Жёсткость нужно проявлять – не приветствую в частной жизни, но в работе могу»

# Культура # Российские актеры # Рената Литвинова

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