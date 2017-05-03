Рената Литвинова: «Прикрикнуть можно на какой-то технический состав, а артистов нужно любить»

Рената Литвинова, актриса, режиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. Как Вы работаете? У меня такое впечатление, что Вас должны, наверное, обижать жестокие люди от киномира. Рената Литвинова, актриса, режиссёр, сценарист:

Даже не знаю. Да нет, меня никто не обижает. Я сейчас репетирую пьесу, которую я написала сама. Она называется «Северный ветер», я её репетирую во МХАТе, как режиссёр.



Репетиция пьесы "Северный ветер". Источник фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall/

И Вы можете, вообще, прикрикнуть, как бы, на людей?

Рената Литвинова:

Ну, прикрикнуть можно на какой-то технический состав, а артистов нужно любить – это же, как бы, те, кого видно на сцене, в кадре. И, наоборот, их нужно окружать восхищением.

Источник фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall/