Рената Литвинова: «Пишу где-нибудь на кухне, а в Париже – в ванной»

Рената Литвинова, актриса, режиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Как Вы пишете? Как это выглядит практически? Вы пишете на бумаге, за столом? Или сидите на кушетке?

Рената Литвинова:

Вот Вы, я смотрю, пишете от руки, я пишу, всё-таки, на компьютере. Я часто, всё-таки, пишу… У меня нет вот этого кабинета. Кабинеты стоят пустые. Я пишу где-нибудь на кухне. В Париже мне, например, очень нравится писать в ванной.

Там такой есть закуток в ванной комнате.

Там тепло.

У Вас в Париже свой уголок.