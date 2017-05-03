«Они были очень пожилые и всё ещё мечтали о ролях». Рената Литвинова о фильме «Нет смерти для меня»

Рената Литвинова, актриса, режиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы знаете, в этом фильме «Нет смерти для меня» – у Вас там большое количество интервью с величайшими актрисами.

Рената Литвинова:

Да. Они там все рассказывали о любви.

Но, всё равно, самая главная у них была идея-фикс – это, конечно, новая роль в кино.

Даже главнее, чем любовь.

А насколько Вы верите в то, что многие актрисы повторяют судьбы своих героинь? Что есть вот, как бы, предначертание какое-то?

Рената Литвинова:

Нет. Не кажется. Но просто они, видите, сделали какой-то свой выбор в этой жизни. Ну, и плюс ещё – это был такой момент… Мы тогда снимали картину и, вообще, никому ничего не платили в кино.

Было, на самом деле, чудовищное положение в кинематографе.

Они были в таком состоянии, что они, вроде, были очень пожилые и всё ещё мечтали о каких-то ролях. А кино тогда, вообще, почти не снималось. Я помню, был бюджет на эту картину – по-моему, тысяча долларов. Я там свои деньги доплачивала, чтобы хоть что-то им заплатить.